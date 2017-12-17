Başbakan Yıldırım: Kudüs'te yanlış hesap yapanlar sonunda pişman olacaktır

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Trump'ın bu kararını "keyfi" olarak niteleyen Yıldırım, İstanbul'da olağanüstü şekilde toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) "Filistin'i tanıma" kararının alındığını hatırlatarak, "Bu kararın arkasında sonuna kadar Türkiye olarak olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu bölgede, Kudüs'te yanlış hesap yapanlar sonunda pişman olacaktır" dedi.

AKP Çankırı 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Çok iş yaptık, çok şeyler başardık ama yeter mi? Yetmez. Mevlam birliğimizi, dirliğimizi, muhabbetimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Çankırı'nın desteğini her zaman arkamızda hissettik. 2002'de yüzde 49.9'la başlayan Çankırı desteği, Kasım 2015'te yüzde 69'a çıktı. Referandumda rekor yaptınız, yüzde 81.5'i gördük. Hepinize bu büyük başarıdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi 2019'u merak ediyorum. 2019'da yeni bir destan yazmaya hazır mısınız?

"Kudüs'te yanlış hesap yapanlar sonunda pişman olacaktır"

Amerikan Başkanı bir karar aldı. Keyfi bir karar. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etti. Biz de bu haksız, hukuksuz kararı asla tanımayacağımızı ve bu kararın yok hükmünde olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan, milletin adamı, bütün dünyaya ilan etti. Bölgemiz hakkında böyle tek taraflı keyfi kararlar almak hiç kimsenin hakkı değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İstanbul'da toplandı ve tarihi kararlar aldı. Bu zirvede İslam dünyası Kudüs'e Filistin'e sahip çıktık. Filistinliler sahipsiz değildir dedik. Bütün devletleri başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdık. Bu kararın arkasında sonuna kadar Türkiye olarak olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu bölgede, Kudüs'te yanlış hesap yapanlar sonunda pişman olacaktır.

"Senaryoları yazanların planları ellerinde patladı"

İnsanlarımızın kardeşliğine, adalet, demokrasi ve özgürlüklere kasteden nice hain girişimlere maruz kaldık. Millet iradesinin temsilcileri olarak bu ihanet şebekeleri ile mücadele ede ede bugünlere geldik. Yolumuza engel koymaya çalışanlara asla geçit vermedik. Millet iradesine sahip çıktık. İhanet odakları ile kararlılıkla mücadele ettik. Türkiye'ye tuzak kuranların kurdukları tuzakları başlarına geçirdik. Allah'a dayandık, millete güvendik, milletin emanetini hiçbir zaman yere düşürmedik. tehditlere, muhtırlara, 17-25 Aralık operasyonuna ve hatta 15 Temmuz alçak darbe girişimine dahi geçit vermedik. Çankırı o gece meydanlardaydı. Kötü karamsar senaryoları yazanların bu planları ellerinde patladı.

Anayasa değişikliği olursa kaos olur, ekonomik kriz yaşarız diyenler karanlık senaryoları ile baş başa kaldılar. Türkiye yalnızlaşır, dünyadan tecrit olur diyenler yanıldıklarını gördüler. Ülkemiz büyümeye, gelişmeye, milletimiz refahı kazanmaya devam etti. Terörle mücadelemizi kararlılıkla, hız kesmeden sürdürüyoruz. Dünya barışı için gerekli adımları atıyoruz. AK Parti'yi bunlar akıllarınca milletten koparmak istediler ama millet, Çankırı gereken dersi 15 Temmuz gecesi verdi mi? Allah sizden razı olsun. AK Parti hukukun, demokrasinin teminatıdır.

"TÜRKİYE'DE İŞSİZLİĞİN EN AZ OLDUĞU İLİN ADI ÇANKIRI"

İhracatta rekordan rekora koştuk. 2017 sonunda 157 milyar dolar ile son 17 yılın en yükseğine ulaşacağız. 2017'nin 3. çeyreğinde Türkiye 2017'nin 3. çeyreğinde Çin ve Hindistan'ı açık ara geride bırakarak, yüzde 11,1 ile büyümesini sürdürdü.

Türkiye'ye yakışan da budur. Çankırı'ya yakışan da budur. Son bir yılda ülkemizde ilave 1.5 milyon yeni istihdam sağladık. Bu arada şunu da paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'de işsizliğin en az olduğu ilin adı Çankırı'dır.

Her zaman esnafımızın, işçimizin, yaşlılarımızın, kadınlarımızın, engellilerimizin, gençlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. AK kadınlar, sizler bizim yüz akımızsınız.

Türkiye güven içinde, istikrarla kalkınmasını sürdürecek. Biz kendimizi milletin efendisi değil, milletin hizmetkarı olarak görüyoruz. Bizim anlayışımızda insan vardır. Biz Türkiye'nin umudunu, aşını büyütmek için yola çıkmış bir iktidarız. 80 milyon insanımızın 81 ilimizdeki her vatandaşımızın sorumluluğunu üzerimizde taşıdığımızın farkındayız. Türkiye'yi hep bir bildik, beraber bildik, birlikte Türkiye gördük.

1000'e yakın konutun yakında temelini atacağız.