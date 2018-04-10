T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile görüştü (2) 

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile Çankaya Köşkü'nde görüştü

10 Nisan 2018 19:15

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile Çankaya Köşkü\'nde görüştü. 

Görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirme şu şekilde: \"Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov\'un, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk ziyaretlerinizden birini ülkemize yapmasından memnuniyet duyduğumuz; Türkiye ve Kırgızistan’ın iki kardeş ülke olduğu ve bu ülkeyle ilişkilerimizi çok daha ileri götürebileceğimiz; ancak bunun için Kırgızistan’ın, ülkedeki FETÖ varlığına karşı somut adımlarını bir an önce görmek istediğimiz hususları vurgulandı. Görüşmede ayrıca, Türkiye’nin güçlü ekonomisi ile Kırgız kardeşlerine desteğini arttırmaya hazır olduğu; ticaret hacmimizi 1 milyar Dolara çıkarma hedefine bağlı olduğumuz; ekonomik kalkınmanın motoru olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) etkinliğinin artırılması için iki ülkenin bir ortaklık kurabileceği; iki ülke arasındaki karşılıklı uçak seferlerinin artırılmasının da ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi. Konuk Cumhurbaşkanı, FETÖ’yle mücadele konusundaki hassasiyetimizi anladığını belirterek; Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği önemi vurgulayarak, ziyarette kendisine gösterilen misafirperverlik için makamlarımıza teşekkür etti.\" 

(FOTOĞRAF) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHABAŞBAKAN Binali Yıldırım Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay CeenbekovKöşküCumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov CumhurbaşkanıTürkiyeKırgızistanınFETÖGörüşmedeTürkiyeninKırgızDolaraKüçükOrta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24