Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu, insanları aldatmaya çalışma

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de konuşuyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Evet oyu veren de hayır oyu veren de başımın tacıdır. Çünkü biz seksen milyonu kardeş bildik. 15 Temmuz'da asker kılığına girmiş FETÖ teröristleri, bu milletin üzerine ateş ettiler ateş. İnsanları gözlerini kırpmadan öldürdüler. Bu alçaklara hak ettikleri cevabı pazar günü verecek misiniz? İzmir'de "Evet" diyenleri denize dökmek isteyenler, pazar günü Gündoğdu'ya baksınlar. Milletimiz orada milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.

Hasan Tahsin, "Bu ülke işgal edilemez" dedi ve ilk kurşunu attı. İstiklal mücadelesi başladı ve Anadolu'yu dalga dalga sardı. Ve nihayet 9 Eylül'de zafer ilan edildi ve cumhuriyet kuruldu. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün silah arkadaşlarına, bu ülke için bu bayrak için canını seve seve veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"FETÖ, PKK ile kol kola girmiş"





Sözü uzatmayacağım. Sözü uzatıp zurna yapmaya gerek yok. Pazar günü yapılacak halk oylamasına PKK terör örgütü karşı çıkıyor. Avaz avaz bağırıyorlar, "Çok çalışın hayır çıksın. Evet çıkarsa biz biteriz" diyorlar. Evet çıkacak, sizin o kandiliniz sönecek. Bu ülkenin artık terör belasından kurtulması lazım. Ülkemizi bu terörden kurtaracağız. Başka kim "Hayır" diyor? FETÖ. PKK ile kol kola girmişler "Hayır" diyorlar. Bunlar aynı bedenin iki kolu gibi. Bunlar ülkemizin geleceğini, kalkınmasını istemiyorlar.

Bunlar kardeşliğimize halel getirmek isteyen, kardeşliğimizi yıkmak istiyorlar. HDP zaten PKK'nın güdümüne girmiş. PKK ne derse onu yapıyor. 7 Haziran öncesi İzmir'de "Biz Türkiye partisi olduk, bölücülük yapmayacağız" diye söz verdiler. O kadar insan bunlara oy verdi. Ne oldu? 8 Haziran'da "Bizim arkamızda PKK var" diyerek gerçek niyetlerini ortaya koydular. Bakın, İzmir devlet için, bayrak için, vatan için en duyarlı ildir. İzmir'de hiç kimse bizim bu değerlerimize karşı siyaset yapamaz.

"İşte duy Kılıçdaroğlu"

İşte duy Kılıçdaroğlu? Nerede eyalet? İnsanları aldatmaya çalışma. Bu bayrağa göz dikenin gözünü çıkarır bu millet. İzmirli vatan işgalinde bu bayrağı yere düşürmedi, şimdi mi düşürecek? Dürüst olun dürüst. Darbe anayasasının arkasına saklanma. Darbe anayasası bu ülkeyi ne hale getirdi, görmüyor musun? Darbe gecesi beni arayacaksın, "Bu bir darbedir, arkanızdayız" diyeceksin. Şimdi de "Bu bir tiyatro, kontrollü darbe" diyeceksin. Ne söylediğinin farkında mısın? 249 şehidimizin ruhunu incittiğinin farkında mısın kardeşim? 15 Temmuz'a "Darbe değil" diyorsan o zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun. Onlar da öyle diyor.

Avrupa'da atlarıyla itleriyle bizim vatandaşlarımıza saldırmadılar mı? Bizim bakanlarımıza engel olmadılar mı? Oynanan oyun büyük. Bize engel oluyorlar. Diğer yandan PKK, FETÖ kol kola mitingler yapıyorlar. Kandil'den terörist başları da orada mitinglere katılıyorlar. Dostluk bu mu? Dostumuzu düşmanımızı bileceğiz. Dostumuz için canımız kurban, başımız feda. Ama düşmanımızı da sevindirecek işler yapmayacağız.

Pazar günü yapılacak halk oylamasının özü şudur. Şimdi artık hükümeti siz sandıkta seçeceksiniz.

Sandıkta verdiğiniz oylarla ülkeyi kim yönetecek belli olacak. öyle seçim yapıp, arkada ayak oyunlarıyla hükümet oluşmayacak. Egemenlik kayıtsız şarsız milletin olacak. Beş yıllığına seçeceksiniz. Beğenirseniz bir daha seçeceksiniz. Ama üçüncüsü yok, yeter. Bu kadar net. Dolayısıyla ekonomi büyüyecek. Bürokrasinin ayak oyunları bitecek. Milletin demediği hiçbir şeyi yapmayacak. Bu kadar net.

