Başbakan Yıldırım, İzmir'den aday

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - AK Parti İzmir milletvekili aday listelerinde, 2 bölgenin ilk sıralarında, Başbakan Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yer aldı. İzmir dışından listeye, 1\'inci bölge 2\'nci sıradan giren TBMM İdare Amiri ve Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı girdi. 5 vekil ise liste dışında kaldı. \'Cumhur ittifakı\'na destek veren Büyük Birlik Partisi\'nden (BBP) isimler de AK Parti listelerinde yer buldu. BBP İzmir İl eski Başkanı Erdem Öksüz, 2\'nci bölge 8\'inci sıradan aday gösterildi.

1\'inci bölgenin ilk 2 sırası 1 Kasım seçimlerindeki gibi oldu. Başbakan Binali Yıldırım\'dan sonra Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 2\'nci sırada yer aldı. 2\'nci bölgenin ilk sırası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ\'ın oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ederek, aday olan Bilal Doğan da 1\'inci bölge 5\'inci sırada yer aldı. Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır da yine listeye girmeyi başaran isimler arasında oldu. Nasır, 2\'nci bölge 3\'üncü sıradan aday gösterildi. AK Parti\'de seçim tecrübesi olan, farklı il yönetimlerinde görev almış mimar Melek Eroğlu (51), 2\'nci bölge 5\'inci sıradan listeye girdi. AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek, aday olan Yaşar Kırkpınar, 2\'nci bölge 4\'üncü sıradan aday gösterilirken, AK Parti\'nin Roman adayı Cemal Bekle de 1\'inci bölge 3\'üncü sıraya yerleşti. İzmir dışından 1\'inci bölge 2\'nci sıradan listeye giren TBMM İdare Amiri, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ismi dikkat çekti. Yine görevden alınan AK Parti Konak İlçe eski Başkanı Temel Yıldırım da 1\'inci bölge 7\'nci sıradan seçimlere girmeye hak kazandı.

İBRAHİM TATLISES YİNE ADAY DEĞİL

2015 seçimlerinde de milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, yine listede yer almadı. Tatlıses, 24 Haziran seçimleri için belirlenen milletvekili aday listesine girmedi. Aday adayı olan eski milli futbolcu Tanju Çolak da aday listesinde yer bulamadı. Listenin sürprizi ise Alpay Özalan oldu. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, İzmir 2\'nci bölge 2\'nci sırada yer aldı.

LİSTE DIŞI KALDILAR

24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan AK Parti\'nin mevcut milletvekillerinden İbrahim Turhan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'na yakınlığı nedeniyle bu dönem aday olmadı. Nükhet Hotar da kendi isteğiyle adaylık başvurusu yapmadı. Kerem Ali Sürekli, Necip Kalkan ve Hüseyin Kocabıyık liste dışı kaldı.

ROMANLARLA KUTLADI

AK Parti\'nin Roman adayı Cemal Bekle, 1 Kasım seçimlerinde 5\'inci sıradan aday gösterilmiş, fakat seçilememişti. Bekle, 4\'üncü sıradan adaylığını Yenişehir\'de Romanlarla kutladı. Bekle, Romanlar için çok projesi olduğunu, seçilirse bunları hayata geçireceğini söyledi.

AK Parti\'nin İzmir listesi şöyle:



İZMİR 1\'İNCİ BÖLGE

Binali Yıldırım

Mahmut Atilla Kaya

Ceyda Bölünmez

Cemal Bekle

Bilal Doğan

Emre Cemil Ayvalı

Temel Yıldırım

Ahmet Gürhan

Gözde Keskin

Fatih Reha Yavuzer Kam

Koray Battal

Muhabbet Güneri

Ahmet Uğur Baran

Halil Cüneyt Açıl

İZMİR 2\'NCİ BÖLGE

Hamza Dağ

Fehmi Alpay Özalan

Necip Nasır

Yaşar Kırkpınar

Melek Eroğlu

Necip Fazıl Kurt

Adil Yüksel

Erdem Öksüz

Gerçek Tekin

Musa Çevik

Saliha Bozkurt

Ahmet Numan Arıcı

Fatma Nur Gündüzpolat

Ender Doğan



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