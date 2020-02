Başbakan Yıldırım, İzmir'deki Allianz kampüsünü açtı (2)

ABDULLAH GÜL\'E VEFA HATIRLATMASI

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'de 4 televizyon kanalının ortak yayınına da katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül\'ün adaylığıyla ilgili soruya, \"Bize ne ya, aday olursa olur. Olmazsa olmaz. Neden bu kadar büyütülüyor. Ben değerlendirmeyi yaptım o değerlendirmeler bugün de geçerli. AK Parti ona vereceği bütün makamları verdi. Bundan sonraki tekrara giriyor. Başından beri gelip partimin yanımdayım partim bana ne görev verirse yaparım demesini beklerdim. Bizde gelenek bu. Cumhurbaşkanımız o zaman büyük bir fedakarlık yaptı. Bütün istişarelerde sen geç demelerine rağmen yaptı bu fedakarlığı. Bugün onları hatırlama günüdür ama bence başka biri yere savruldu gitti. Şu bir haftadaki baş döndürücü trafik bir anlamı yok mu? Proje doğal şartlar içinde gelişmeyen bir dayatmadır. Muhalefet 2014\'deki cumhurbaşkanı seçimlerine benzer inisiyatif derdine düştü ama olmadı. Olmaz zorlamayla siyaset inşa edilemez. Belli çünkü hiç bir geçmişi yok alt yapısı yok. Seçim zamanı bir telaşla partiler birbirine koşturuyor. Nitekim partinin birisinin genel başkanı kusura bakmayın ben adayım dedi. Siyaset uzun soluklu olacaksa parti başkanları gerekli riski almalı. Siz o siyasi hareketin lideriyseniz. Burada olmalısınız. Siyasette garanti yok. Garanti peşinde koştuğunuz zaman olmuyor. Seçim her zaman kendi içinde bulunduğu şartlar içinde avantajı da vardır, dezavantajları da ama biz rahatız. Biz seçime her zaman hazır partiyiz. Daha çok gayret edeceğiz oy oranımızı büyüteceğiz. Seçimin önemli bir özelliği var. Türkiye\'nin önünde yeni bir dönem açacak. 16 Nisan\'da bunun kararını verdi, şimdi artık ilk uygulamasını yapacağız\" dedi.

SAADET PARTİSİ\'Nİ ELEŞTİRDİ

Saadet Partisi\'ne yönelik de eleştirilerde bulunan Başbakan Yıldırım, \"Saadet partisinin rahmetli Erbakan\'dan gelen misyonuyla ne alakası var. \'AK Partiyle ittifak yapacak mısınız\' diye soruyorlar başkanına. \'Yapacağız\' diyor sonra şartlarını söylüyor. Ne yapacağız AK Parti gidip buyur dükkan sizin mi diyecek\" dedi.

\'FETÖ\'NÜN BELİ KIRILDI\'

FETÖ\'nün belinin kırıldığını da vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, \"Ama faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Fethullah Gülen\'in verilmemesini nasıl izah edecek bize ABD. Adamlar orada istediklerini Türkiye\'yi kötülüyorlar. Bize ülkemize imajımıza verilmesi ne gereken ne zarar varsa hepsini yapıyorlar. Finansını da ABD yapıyor. Amerikalıların vergilerinden verdiği parayla terör faaliyeti yapıyorlar\" dedi.

\'ANA MUHALEFET YÜREKLER ACISI\'

CHP\'ye yönelik de eleştirilerde bulunan Başbakan Yıldırım, \"Ana muhalefet partisinin vaziyeti yürekler acısı darmadağınık 15 milletvekili olayı, ne kadar itici aşağılayıcı bir şey insanların yüzlerindeki halini görseniz ağlıyor, ne kadar isteksiz gönülsüz oluyor. İzmirlilere soruyorum sizin verdiğiniz oyla seçtiğiniz arkadaş gidip başkasına buyur senin olsun deme hakkı olur mu. Bu kadar seçmene saygısızlık olur mu? Milletvekillerinin bir onuru var\" dedi.

\'MİLLETVEKİLLİĞİNE ADAYIM\'

\"24 haziranda aday mısınız\" yönündeki soruyu da cevaplandıran Başbakan Yıldırım, \"Evet başvuracağım. Milletvekillerinin tamamı doğal adaydır. 3 dönemlerle ilgili farklı bir uygulama yok. İhtiyaç durumuna göre değerlendirilecek. Partimiz nasılı destek alacaksa, katkı sağlayacak arkadaşları değerlendiririz\" dedi. Meclis başkanı olacağına yönelik soruya ise Başbakan Yıldırım, \"Öyle bir hesabımız yok şimdi başbakanlığı kazasız belasız tamamlama çabasındayız. İki yıldırı pişmiş tavuğun başına gelmeyen bize geldi\" dedi. Başbakanlıktan ayrılacağı için burukluk var mı? sorusu üzerine ise \"Yok o kadar mutluyum ki, huzurluyum ki. İki yıl önce cumhuriyet tarihinde yaşansın istemediğimiz ve bundan sonra da yaşanmayacak olaylara tanıklık ettik. Milletin yardımıyla cumhurbaşkanımızın liderliğiyle üstesinden geldik. Türkiye Cumhuriyet tarihinde iki yıl yakın tarihimizde farklı yazılacak\" dedi. Doğu ve Güneydoğu bölgesine yönelik çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, \"Vatandaşımızla bizim derdimiz yok. Bir tek PKK ile derdimiz var. Aynı anda üç terör örgütüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Bunun bir örneği yok dünyada. Üstüne üstlük Suriye\'deki bu iç savaş dolayısıyla büyük bedel ödeyen de yine Türkiye. Onlar ne yaptılar çukur kazdılar hendek açtılar. Bizde o çukurlara kendileri düştüler yok olup gittiler. O çukurlarda oralarda yeni bir şehirler kuruyoruz\" dedi.

\'MHP İLE CUMHURBAŞKANI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ\'

MHP ile seçim çalışmalarına yönelik soruya ise Başbakan Binali Yıldırım, \"MHP ile ittifakın çerçevesi belli. Cumhurbaşkanı adayı ortak. Cumhurbaşkanı için kampanya yapacağız burada ayrı dil olmaz ki. Burada sorun yok. Cumhurbaşkanın seçilmesi için canla başla çalışacağız. Milletvekilliği için ortak gireceğiz. MHP Kürtlere karşı bir parti mi? Kürtlere karşı değil. PKK\'ya karşı. PKK\'ya karşı olmayan kim HDP. Biraz da CHP gidip geliyor kafası karışık\" dedi.

E-MUHTURANIN YILDÖNÜMÜ

27 Nisan E-muhtıra yıldönümünün hatırlatılması üzerine ise Başbakan Binali Yıldırım, \"E-muhtıra Türkiye Cumhuriyeti\'nde bugünkü sürecin bir başlangıcıdır. Muhtıraya karşı AK Parti iktidarı o muhtırayı iadeli taahhütlü geri gönderdi. Türkiye tarihinde böyle bir durum yok. Muhtıra geldiği zaman siyasiler ceketini alır tıpış tıpış giderdi. Onu yolcu ettik. Dedik ki kardeşim bizi millet seçti. Daha sonra ikinci adım 367 icadı. Olmayan bir şey. Ondan sonra işler değişti. Seçim kararı aldık, cumhurbaşkanlığının halk tarafından seçilme kararını verdik. Birçok badirelerden geçtik bugünlere geldik. Darbe, Türkiye\'de tekrar olur mu olmaz. Eğer darbe yapmak isteyenler 15 Temmuz\'u aklından çıkarmasınlar. Maceracılar her zaman olabilir, çılgınlığın mevzuatı yoktur. Çılgınlık yapan bedelini öder. Türkiye\'nin kazanımlarını kimsenin bitirmeye hakkı yok. Hiç bir şey karşılıksız kalmaz. Kim ne yaptıysa er geç bedelini öder\" dedi.

İMAR BARIŞINI ANLATTI

İmar düzenlemesine yönelik bilgi de veren Başbakan Binali Yıldırım, \"İmar barışı mesela İzmir\'de yüzde 68\'i ruhsatsız ve depreme yeterli sağlamlığa sahip değil. Bu bir günde olmadı yıllar boyu bu sorun geldi. Görmezlikten gelindi. Bizim yaptığımız imar affı değil, durum tespiti. Yapı stoğu 12 milyon yapı ya ruhsata aykırı, yapılmış. Veya mülkiyet sorunu var veya hiç imarı yok. Kaçak yapılmış. Ama oturuyor içinde katları var kat mülkiyeti yok İzmir\'de Türkiye\'nin marka şehri değimiz şehrin göbeğinde Tenekeli Mahallesi var Afrika’dakiler gibi. Bornova\'da ev var elektriği suyu yok. Fiili durumu artık görelim bunu yok saymakla yok olmuyor. Sorun çok büyümüş. Bunlara kayıt belgesi vereceğiz. Artık meşru elektriğini de bağlayacak. Kentsel dönüşüme dahil olursa ona ciddi avantajlarda sağlanacak. Geçmiş dönemden gelen çarpık yapılaşmayı önlüyor, bundan sonra kentsel yönelime dönemini başlatıyor\" dedi. Bedelli askerlik ve öğrenci affı içinde bakış açılarının müspet olduğunu, dikkate alınması gereken bir talep olduğunu söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, televizyon programından sonra İstanbul\'a gitmek üzere Adnan Menderes Havalimanı\'na geçti.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)