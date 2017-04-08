Başbakan Yıldırım: İstanbul sadece milletin değil, ümmetin de umudusunuz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın birlikte katıldığı Büyük İstanbul Mitingi, Yenikapı’da başladı. Vatandaşlara seslenen Binali Yıldırım, "Sevgili İstanbullular siz Türkiye'nin umudusunuz. Siz mazlumların, mağdurların özetisiniz. Siz sadece milletin değil, ümmetin de umudusunuz. 16 Nisan'da yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da gözü üzerinizde olacak. Siz yalnızca "evet" demeyeceksiniz, tarihin akışını da değiştireceksiniz. Mücadeleniz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. Referandum öncesi yapılan araştırmalar İstanbul'da evet ve hayır sonuçlarının başa baş gittiğini gösteriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddiasını da eleştiren Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, bugün çıkmış diyor ki; 15 Temmuz kontrollü bir darbedir. Madem 15 Temmuz bir yalandı, bir senaryoydu, Yenikapı'da milli irade mitingine katılıp milyonlara neden yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu?" diye konuştu.

Yıldırım'ın ardından kürsüye çıkan Erdoğan da "Biz Yavuz Sultan Köprüsü'nden şunlar geçer, bunlar geçemez diyor muyuz? Biz Çanakkale Köprüsü'nden şunlar geçer, bunlar geçemez diyor muyuz? Bizde tarafsızlığın daniskası var be! Hayırcıların zihniyeti bu işte" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya, kontrollü koltuk" dedi.

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Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yenikapı'dan seksen milyon vatadaşımızı muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir... Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi'yi muhabbetle selamlıyorum. Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar, Ümraniye, Zeytinburnu'yu muhabbetle selamlıyorum. İstanbul'un bütün semtlerini, mahallelerini, caddelerini, sokaklarını sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin her şehrinden sizlere selam getirdim.

İstanbullu olmak, kendini İstanbullu hissetmek bir gurur vesilesidir. İftihar meselesidir. İstanbul gib bir şehre sahip olmak bu aziz millet için bir iftihar meselesidir. Bize böyle bir şehri nasip eden, bize İstanbul gibi dünya güzeli bir şehri hediye eden, bize İstanbullu hissetmeyi nasip eden Mevlama şükrediyorum. İstanbul şehirlerin anası, İstanbul barışın, direnişin sarsılmaz kalesidir.

Bu muhteşem şehrin güzel insanları, 15 Temmuz gecesi tüm dünyayı bir kez daha kendisine hayran bıraktı. İstanbul'a 15 Temmuz gecesi gösterdiği o unutulmaz direniş için şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Canlarını veren ama İstanbul'u vermeyen, Türkiye'yi vermeyen şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah sizden razı olsun.

"Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz madem komploydu, neden Yenikapı mitingine katıldın?"

Ne 15 Temmuz'u unuturuz, ne de unutulmasına müsade ederiz. Hiç merak etmesin sevgili İstanbullular. 15 Temmuz'a "tiyatro" diyenlere, 15 Temmuz gecesine "kontrollü darbe" diyenlere İstanbul 16 Nisan gecesi cevap vermeye hazır mı? Sekiz ay önce bu meydanda darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu, bugün çıkmış diyor ki; 15 Temmuz kontrollü bir darbedir. Madem 15 Temmuz bir yalandı, bir senaryoydu, Yenikapı'da milli irade mitingine katılıp milyonlara neden yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu?

O gece İstanbul geçilmedi. O gece milli iradeye kast edenler geldikleri gibi gittiler. Onlar ki 27 Mayıs'ta Menderes'i asanlar. Onlar ki 12 Mart'ta Meclis'i kuşatanlar. Onlar ki 12 Eylül'd gençlerimizi baharında solduranlar. Onlar ki, 28 Şubat'ta insanlarımızı ötekileştirdiler. Bunlar, 17-25 Aralık'ta millete kumpas kurdular. Ama 15 Temmuz'da sert kayaya çarptılar. Milletin yumruğu tepelerinde patladı. İstanbul bugün, "Sizi denize dökeceğiz" diyenlere Yenikapı'dan cevap veriyor. Muhteşemsin İstanbul, muhteşem. Allah sizden razı olsun. Rabbim nazarlarından korusun İstanbul'u. Sayın Cumhurbaşkanım, biz sadece İstanbullu olmakla iftihar etmiyoruz. Aynı zamanda İstanbul'a hizmet etmenin, hizmetkar olmanın gururunu da yaşıyoruz. 1994'te sayın Cumhurbaşkanım, zatı alinizle birlikte başladığımız bu yolculukta, bugün de aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Değerli İstanbullular, 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarken onun ekibindeydik. Biz bu iktidar sorumluluğunu, kurucu genel başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile sırtlarken tek adres olarak milleti bildik. Başbakanlığınız döneminde Türkiye'ye liderlik yaparken, yine sizin ekibinizdeydim. Birlikte yürüyor olmak, kazandığımız bir iftihar meselesiydi.

1999'da sayın Cumhurbaşkanımızı Pınarhisar'a uğurlarken, birileri "Muhtar bile olamaz" derken, biz o gün asla yalnız olmayacağınıza dair yemin ettik. Bizim hareketimizde hasbilik var. Bizim hareketimizde "ben" yok, "biz" var. Biz sizden bunu öğrendik. Bizim mücadelemizde kardeşlik var, samimiyet var. Bu anlayışla Türkiye'ye birçok hizmetler yaptık. Birçok eserler ürettik. Bu anlayışla İstanbul'a birçok eserler kazandırdık. İstanbul'da geçtiğimiz 14 yıl içerisinde tam 130 milyarlık yatırım ve destek sağladık. Raylı sistem üç katına çıktı. Yedi tepeli İstanbul'a yedi dev eser kazandırdık. İstanbul-Ankara hızlı treni ile 6 milyon insan seyahat etti. Marmaray'ı açtık, Yenikapı'yı Göztepe'ye 4 dakikada Avrasya Tüneli ile bağladık. Hizmetlerimiz bununla da sınırlı değil. Boğaz'a üçüncü bir gerdanlığı taktık. İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nü açtık. Üçüncü havalimanını da yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayali Kanal İstanbul projesini de hayata geçiriyoruz. Kuzey Marmara otoyolunun da yapımına başlanıyor. Dünyanın ilk üç katlı tünelini de inşallah kazandıracağız. Ülkemize kurulan tuzakları yakından görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'yi dize getirmek isteyenler karanlık bir oyun peşinde. Kimi zaman bölücü terör, kimi zaman ekonomik krizlerle Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımıza suikast planları yapıyorlar. Hükümeti yok etmeye çalışıyorlar. Milletin meclisine bombalar yağdırıyorlar. Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Ne çukur kazanlar, ne de alçak FETÖ terör örgütü milletin yolunu kapatamadı, kapatamayacaklar.

Halkın tercihini sindiremeyenlere karşı dik durduk, demokrasiyi koruduk. Terör örgütleri üzerinden ülkemize yönelen saldırıları birer birer boşa çıkardık. Bugün terör örgütleriyle tavizsiz mücadelemiz aynen devam ediyor. İşte bu şer odaklarıyla daha da güçlü mücadele için 16 Nisan bir milat olacak. Sandıktan çıkan her "evet" ile Türkiye gücüne güç katacak. Her "evet" şer odaklarının hesaplarını bozacak. O zaman İstanbul hazır mı? 16 Nisan'da dostları sevindirip, düşmanları üzmeye hazır mısınız? İçeride, dışarıda güçlü Türkiye'ye var mısınız? Vesayet odaklarını bitirmek için "evet" diyecek miyiz? Daha güçlü, daha aydınlık bir Türkiye için hazır mısınız? Birlik, beraberlik için var mısınız? Büyük projeler için, dev hizmetler için hazır mısınız İstanbul? Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için "evet" demeye var mıyız? Şehitlerimiz, gazilerimiz için, memuru, işçisi, esnafı, öğrencisi için... (Evet sesleri) Gücümüz millet, kararımız... (Evet sesleri)

"İstanbul sadece milletin değil, ümmetin de umudusunuz!"

Sayın Cumhurbaşkanım, görüyorsunuz İstanbul hazır. Türkiye hazır. Aziz İstanbullular, işte şimdi Türkiye'nin en büyük eserini inşa etmenin arefesindeyiz. 8 gün sonra merhum Alparslan Türkeş'in, Süleyman Demirel'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Necmettin Erbakan'ın hayallerini gerçekleştirmenin yolunu açacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, hiç kuşkusuz en büyük eseriniz olacak sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye'de artık güçlü hükümetler dönemi başlıyor. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletin olacak. Vesayetçiler, artık tarihin derinliklerinde yok olacaklar. Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak. Ekonomi, yeni sistemde daha da hızlı büyüyecek. Demokrasi standartlarımız daha da yükselecek, milletin huzuru, güvenliği daim olacak. Yargı sadece bağımsız değil, tarafsız da olacak. Gençlerimiz siyasetle tanışacak. Görüyorum ki İstanbul, heyecanla 16 Nisan'ı bekliyor. İstanbul'daki bu muhteşem tablo bize cesaret veriyor. İstanbul bugün tarih yazıyor. Sevgili İstanbullular siz Türkiye'nin umudusunuz. Siz mazlumların, mağdurların özetisiniz. Siz sadece milletin değil, ümmetin de umudusunuz. 16 Nisan'da yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da gözü üzerinizde olacak. Siz yalnızca "evet" demeyeceksiniz, tarihin akışını da değiştireceksiniz. Mücadeleniz mübarek olsun.

Özel sahne

Miting için 16 metre yüksekliğinde 95 metre genişliğinde sahne kuruldu. Sahnenin iki yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın dev posteriyle birlikte " Evet söz de karar da milletin" yazıldı. Sahne için 600 ton malzeme kullanıldı.PROTOKOL YOK Mitingte protokol bölümü olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım şehit yakınları, gaziler ve engellilerle birlikte oturacak.

Avrasya Tüneli kapalı

Miting nedeniyle Yenikapı'ya bütün yollar trafiğe kapalı. Yarın aynı yerde MHP'nin gerçekleştireceği miting nedeniyle yollar Pazar akşamına kadar kapalı kalacak. Avrasya Tüneli de miting sebebiyle araç geçişlerine kapatıldı.