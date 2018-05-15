Başbakan Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti

ANKARA (DHA) Başbakan Binali Yıldırım; Bangladeş Başbakanı Sheikha Hasina, Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani ve Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi\'yi telefonla aradı ve önümüzdeki cuma günü İstanbul\'da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi\'ne davet etti.

Başbakanlık\'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Sayın Başbakanımız bugün (15 Mayıs) Bangladeş Başbakanı Sheikha Hasina, Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani ve Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi’yi telefonla arayarak, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı bu insanlık dışı olaylar bağlamında önümüzdeki cuma günü (18 Mayıs) İstanbul’da ülkemizin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne davet etmiştir. Ayrıca, mübarek Ramazan ayını kutlamıştır. Sayın Başbakanımızın muhatapları sözkonusu zirve toplantısına ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda olumlu yanıt vermişler, bu konudaki görüşlerimizi ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını ifade etmişlerdir.\"

Başbakan Yıldırım\'ın, bugün ayrıca; Irak, Katar ve Cezayirli mevkidaşlarıyla da birer telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin öngörüldüğü bildirildi.