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Yaşam

Başbakan Yıldırım İngiltere'ye gitti

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti

26 Kasım 2017 23:36

Başbakan Binali Yıldırım'ı, Stansted Havalimanı'nda Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da İngiltere'ye geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in davetine icabetle Londra'ya gelen Binali Yıldırım, yarın May ile görüşecek.

Yıldırım'ın May ile görüşmesinde, ikili siyasi konuların yanı sıra ekonomi, güvenlik ve savunma gibi öncelikli alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi, başta Suriye ve Irak'taki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, AB ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının ele alınması öngörülüyor.

Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarla buluşacak, basın mensuplarıyla da bir araya gelecek olan Başbakan Yıldırım, Uluslararası Denizcilik Örgütünde de temaslarda bulunacak.

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