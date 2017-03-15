Başbakan Yıldırım 'ikizi' ile buluştu

Başbakan Binali Yıldırım’a benzerliği ile gündem olan İzmirli matbaacı Zekeriya Yetkin, geçen günlerde kenti ziyaret eden Yıldırım'la bir araya geldi ve fotoğraf çektirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, geçen günlerde Kemalpaşa ilçesine gelen Yıldırım, burada kendisini izlemeye gelen Yetkin ile buluştu.

Yıldırım ile buluşmasını "Ayaklarım yerden kesildi. Havalara uçtum" diye yorumlayan Yetkin, o karşılaşmayı şu sözlerle anlattı:

"O gün bambaşka bir gün oldu. Başbakan Kemalpaşa'daki tünel açılışına gelmişti. Konuşmasının ardından halkın arasına geldi. Yanına gittim. Beni görünce çok şaşırdı. Başbakanım İzmir'de sizin yokluğunuzu aratmıyorum, artık bir sarılalım' dedim. Güldü. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu da 'Sayın Başbakanım ne kadar benziyorsunuz' dedi. Başbakan Yıldırım da 'evet benziyoruz' dedi. Sonra Başbakanımızın fotoğrafçıları fotoğrafımızı çekti. Çok sıcak ve samimiydi. Değerli bir devlet büyüğümüzle görüşmek nasip oldu. Bu da beni çok mutlu etti. Ayaklarım yerden kesildi. Çok değer verdiğim, bakanlık döneminden beri takip ettiğim bir devlet büyüğümüzü karşımda görünce heyecanlanmamam elimde değil."