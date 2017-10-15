Başbakan Yıldırım, Helin'in ailesini ziyaret etti

Gülseli KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Pendik\'te Amine Hatun Camisi\'nin açılışını yaptıktan sonra Tuzla Aydınlı Mahallesi’ne geçti. Pendik’teki bir okulda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Helin Palandöken’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret, evin yakınındaki taziye evinde gerçekleşti. Yıldırım, Baba Nihat Palandöken yakınları ve mahalle halkına başsağlığı dileklerini iletti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Helin Palandöken için Kuran’ı Kerim okudu ve dua etti.

