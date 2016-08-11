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Başbakan Yıldırım, Hamas lideri Halid Meşal'le telefonda görüştü

Meşal, darbe girişiminin engellenmesi nedeniyle tebriklerini iletti

11 Ağustos 2016 13:15

Başbakan Yıldırım, Hamas Lider Halid Meşal ile telefonda görüştü. Meşal, darbe girişiminin engellenmesi nedeniyle tebriklerini iletti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Meşal ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin alt edilmesi nedeniyle Yıldırım nezdinde Türk milletini tebrik eden Meşal, başta Gazze olmak üzere Filistin halkının Türk bayrakları ile sokaklara inerek dayanışmasını gösterdiğini aktardı.

Başbakan Yıldırım da Meşal'e teşekkür ederek, kardeş Filistin halkının desteğini bilhassa bu süreçte kalpten hissettiklerini belirtti.

Türkiye'nin Gazze ve Filistin'in arkasında durmayı sürdüreceğini ifade eden Yıldırım, İsrail ile varılan mutabakat çerçevesinde gönderilen 11 bin ton insani yardımın Gazze'ye ulaştığını, önümüzdeki günlerde bu yardım faaliyetlerini düzenli olarak sürdüreceklerini kaydetti.

Yıldırım, Filistinliler arası uzlaşı sürecini de hassasiyetle desteklemeye devam edeceklerini, bu konuyu bugün görüşeceği Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile de ele alacağını söyledi.

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