Başbakan Yıldırım: Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına izin vermeyiz

Süleyla GÖZDERELİLER-Enver Fatih TIKIR-Mehmet İNAN/YALOVA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"Türkiye\'nin son 15 yılında AK Parti\'nin imzası var. Bu süreçte bir Türkiye\'ye 3 Türkiye kattık\" dedi. Türkiye\'nin güneyinde Suriye ve Irak sınırlarında şer kuşağı oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Başbakan Yıldırım,, \"Bu projeyi yapanları biliyoruz. Orada bir terör devleti kurulmasına bu millet asla müsade etmeyecektir\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, karayolu ile geldiği Yalova\'da, partisinin Merkez İlçe Kongresi\'ne katıldı. Burada konuşan Başbakan Binali Yıldırım, hizmet aşkı ile çıktıkları bu yolda 16 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Başbakan Yıldırım, \"Millete hizmet etmeyi bize nasip eden Mevlama hamd olsun, şükür olsun. İnşallah bu aziz milletimize daha nice nice hizmetler görmeyi mevlam nasip eylesin\" dedi.

AK Parti ile Türkiye\'nin bambaşka bir Türkiye olduğunu, birlik, beraberlik ve kardeşliğin arttığını, refah düzeyinin de yükseldiğini belirten Başbakan Yıldırım, şöyle dedi:

\"Bir Türkiye\'ye üç Türkiye kattık. Türkiye\'nin bütün yolları açıldı, genişledi. Biz bunları yaparken rahatsız olanlar da olmadığı değil. İlk günden bu yana hiç boş durmadılar. AK Parti\'ye karşı ne kumpaslar, ne tuzaklar kurmaya çalıştılar. Bunların hepsini sizler iyi hatırlıyorsunuz. Hamd olsun ki bütün bu tuzaklar başarısız oldu. Milletimizin AK Parti\'ye verdiği destek sayesinde bütün zorlukların üstesinden geldik. Vesayet odaklarına, kumpascılara karşı dimdik durduk. Milletin hakkını,hukukunu sonuna kadar savunduk.\"

Son 16 yılda AK kadroların millete hizmet için gece-gündüz demeden çalıştığını ve çalışmaya devam ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

\"İnşallah nice nice destanları yine birlikte yazacağız. Bu kadrolarla yazacağız. Önümüzdeki yeni hedefler, yeni fırsatlar, aynı zamanda da zorluklarda var. Yalova hazır mıyız, 2019\'a Yalova hazır mı? Ana kademe hazır mı? AK Gençlik hazır mı?, AK kadınlarımız hazır mı? Türkiye\'nin geçmiş 15 yılında AK Parti\'nin imzası var. AK Parti, bu 15 yıl içerisinde liderimiz, kurucu genel başkanımız, şimdiki genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde zorlukları aşa aşa bugünlere geldi.15 yıl içinde bu ülke neler yaşadı. Darbe girişimleri, Balyoz, Ergenekon, e- muhtıra, cumhurbaşkanı seçiminin engellenmesi, AK Parti\'nin kapatılmaya çalışılması, 17-25 Aralık darbe girişimi, yargı darbe girişimi, Gezi olayları ve nihayet 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimi. Tüm bu kumpaslardan, engellerden AK Parti alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Bunda da en büyük güvencemiz, kaynağımız, milletimiz oldu, sizler oldunuz.\"

YALOVA DEPREMİ VE SONRASI

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Yalova\'nın aldığı yarayı da anlatan Başbakan Yıldırım, \"O günleri ben de çok iyi hatırlıyorum\" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"O sırada ben bugünkü Cumhurbaşkanımız ile beraber çalışıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde İstanbul Deniz Otobüsleri\'nde Genel Müdürdüm. O gece depremin hasarı ile ilgili en önemli ve ilk bilgiyi biz Yalov\'da, Çınarcık\'ta, Armutlu\'da iskeleye bağlı olan deniz otobüslerimizle irtibat kurarak aldık, buradaki felaketin ne kadar büyük boyutta oluduğunu öğrendik. Çünkü başka bir iletişim yoktu. Bütün iletişim çökmüş, tüm yollar kapanmış, felaketin büyüklüğünü maalesef o gün kimse tam olarak çözemedi. Hele hele Ankara\'da ülkeyi yönetenler deprem hakkında 2 gün sonra bilgi sahibi oldular. Depremin büyüklüğünü 2 gün sonra anlayabildiler. O gecenin sabahında bütün seferleri iptal ederek Cumhurbaşkanımızla, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yola çıktık. Ve ilk olarak Yalova\'ya geldik. Yalova\'da o büyük felaketin ilk şahitleri olduk. O gün Yalova ile İstanbul-Yenikapı arasında adeta deniz köprüsü kurarak 2 bin 500 yaralıyı İstanbul\'a taşıdık. Ama Türkiye zor günlerden bugünlere geldi. Şimdi Yalova\'nın Allaha şükür yapılmayan yolu kalmadı. Yalova-İstanbul ile birleşti. Şimdi Yalova\'dan Osmangazi Köprüsü\'nden geçip hava alanına gitmek yarım saatin altına düştü. İstanbul\'da bile yarım saatte havalaminanı gitme imkanı yok. Yalova deniz yolu ve köprüsü ile kara ulaşımı ile sadece İstanbul\'a değil, Ankara\'ya da Bursa\'ya da Ege\'ye de Türkiyenin her tarafına ulaşılabilir, erişebilir bir şehir haline geldi.\"

\"TÜRKİYE\'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ\"

Konuşmasında \"Biz düşmanlarımızı azaltıp dostlarımızı artıracağız, bunu da yapıyoruz. Ama bazen haddini aşanlar oluyor\" diyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

\"Ülkemizin itibarına, egemenlik haklarına saldırı nereden gelirse gelsin misli ile karşılığını bulur. Bugüne kadar ne dedik, diklenmeyeceğiz ama dik duracağız. Ülkemizin onurunu, itibarını korumak için gereken neyse yapacağız. Ülkemizin güneyinde Suriye ve Irak hudutlarımızda bir şer kuşağı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu projeyi yapanları biliyoruz. Ama milletimiz rahat olsun. Bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar şunu iyi bilsin, orada bir terör devleti kurulmasına bu millet asla müsade etmeyecektir. Bizim hedefimiz ve amacımız ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, milletimizi, ülkemizi dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasına sokmak. 15 yıldır da bunu yapıyoruz. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük doğuyu-batıyı ülkeyi birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama, herkes şunu iyi bilsin Türkiyeyi böldürtmeyiz\" diye konuştu.

Türkiye\'deki 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine de değinen başbakan Binalı Yıldırım, 80 milyon vatandaşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısı ile meydanlara inerek alçaklara dersini verdiğini anlatırken şöyle devam eetti:

\"Halkın gücü, hakkın gücü tankın gücüne galip geldi o gece. İşte o gecenin Metin Doğan\'ı burada. Tankın önüne yatan kahramanlardan biri. O gece bütün millet meydanlarda birşey söyledi, bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez dedi. Şimdi o darbenin arkasındakiler tek tek hesap veriyor. Başlangıçta Türk yargısı ile mahkemelerle dalga geçtiler, tiyatro oynadılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, şimdi artık kararlar birer birer çıkıyor. Müebbet hapisler, ağırlaştırılmış müebbet hapisler bir bir geliyor. Bu darbenin arkasındaki alçak örgütün bütün mensupları birer birer hesap verecek. Ve bütün failler ortaya çıkartılacak, şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak.\"

YALOVA\'YA YAPILAN HİZMETLERİ ANLATTI

Konuşmasında Yalova\'ya yaptıkları hizmetleri de anlatan Başbakan Binali Yıldırım, Altınova Tersanesi\'nden, gemi yapım ve tamir- bakım olmak üzere 1 milyar TL\'nin üzerinde ihracat yapıldığını hatırlattı. Yalova\'nın artık İstanbul ile içi içe geçtiğini ve gerçek anlamda komşu olduğunu belirten Binali Yıldırım, sadece Osmangazi Köprüsü\'nün yapımı ile ilgili kamulaştırmadan dolayı Yalova\'ya 500 milyon TL\'nin üzerinde istimlak parası girdiğini açıkladı. Yıldırım, \"Bankalar parayı koyacak yer bulamadılar, 5 tane şube açtılar\" dedi.

Eğitim alnında Yalova\'ya 15 yılda 800 yeni derslik yapıldığını ve Yalova Üniversitesi\'nin açıldığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, 400 yataklı Şehir Hastanesi\'nin yapımına da 2018\'de başlayacağını söyledi. Önümüzdeki yılın sonunda Yalova-Armutlu yolunun da tamamlanacağını anlatan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\"O yol biraz uzun sürdü. Talihsizlikler oldu. Proje değişti. Tünel yapılmaya karar verildi. Biraz da müteahhit maalesef istediğimiz verimlilikte çalışmadı. Yüzde 75\'i tamamlandı. eğer o yolu çok önce yapsaydı. Derlerdiki Başbakan önce kendi ilçesine yol yaptı. O yüzden iyi oldu.\"

2019 yılında Yalova- İzmir arasındaki otobanın tamamlanmış olacağını, Yalova\'dan İzmir\'e 2 satte gidileceğini söyleyen Yıldırım, \"Yol medeniyettir, medeniyetin adresi de AK Parti\'dir\" dedi.

AK Parti\'nin \'laf üstüne laf koyan\' değil \'Taş üstüne taş koyan\' eserlerin partisi olduğunu belirten, Başbakan Yıldırım, konuşmasının bir bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirirken şöyle dedi:

\"Ana Muhalelefet Partisi konuşuyor. Evlere şenlik. Kemal Bey, \'İdlib\'e gitmek doğru karardır, o yüzden biz tezkereye de evet dedik, destek olduk\' dedi. Konuşmasının bir bölümünde önceki söylediğini unutuyor. \'İdlib\'de bir askerimiz şehit olursa bunun sorumlusu da Erdoğan\'dır\' diyor. Yazık be kardeşim. Hem tezkereye \'Evet\' diyeceksin, hem İdlib\'e asker gitmesini destekleyecesin, sonra da asker üzerinden şehitler üzerinden siyaset yapacaksın. Millet bunları yutmaz.\"

15 Temmuz\'dan sonra Türkiye\'nin kumpaslarla, vesayetlerle yoluna devam edemeyeğinin görüldüğünü belirten Başbakan Yıldırım, sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu anlatırken, şöyle konuştu:

\"Bunu 15 Temmuz darbe girişiminde en ağır şekilde tecrübe ettik. O yüzden bu sistemi, bu hükümet sistemini değiştirmeyi, ülkemizin geleceği için, vesayetlerden, kumpaslardan, engellerden kurtulmak için olmazsa olmaz kabul ettik ve anayasa değişikliğini yapmaya karar verdik. 16 Nisan Türkiye\'de çok önemli bir tarihtir. Ve 16 Nisan\'da Türkiye\'nin geleceğine ilişkin karar verildi. O referandumda 94 yıllık hükümet sistemini değiştirdik. Cumhurbaşkanılğı hükümet sistemini hep beraber kabul ettik. Şimdi önümüzde önemli hedef var, 2019 var.

2019 yılında iki sınav var. Birincisi belediye sınavları. 2019\'un Martında ilk sınavımızı orada vereceğiz. İnşallah AK Parti belediyeciliğinin aynen daha güçlü bir şekilde devamı için gece-gündüz demeden çalışıp gayret edeceğiz. Yalova\'da da AK Parti hizmetiin tekrar hemşerimizle buluşturacağız. Ondan 6 ay sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu çok önemli. Eskiden yüzde 50\'ye gitmeden iktidar olunuyordu. Şimdi yüzde 50\'sinden fazlasının desteğini almalıyız. 2019 yılında ayrıca Milletvekili seçimini de yapacağız. Türkiye\'nin gelecek 5 yılını inşa edeceği seçimleri gerçekleştireceğiz. Türkiye\'nin Gazi Mustafa Kemal\'in 2023 hedeflerine muasır hedeflerin dahada üzerine çıkmak için koyduğu hedeflere erişmek için bu seçimleri de inşallah başarıyla geçireceğimize yürekten inanıyorum. Bunun için sizlere çok güveniyoruz. O tarihi yazmaya da bu günden bu kongreden sonra başlıyoruz.\"

Başbakan Binali Yıldırım\'la birlkte Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da kongreye katıldı.

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