Başbakan Yıldırım: Gün, birlik olma ve beraber olma günüdür (4)

DAĞ KOMANDO OKULU’NU ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il kongresinin ardından Isparta Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Şehmus Günaydın ile bir süre görüşen başbakan Yıldırım, daha sonra Dağ Komando Okulu ziyareti için Eğirdir’e gitti. Bu ziyaret öncesinde dağ komando okulunun Barla’daki eğitim tesislerini gezen Başbakan Yıldırım, burada komandoların gösterisini izledi. Başbakan Yıldırım, sonrasında Eğirdir ilçe merkezindeki Dağ Komando Okulu’na geldi. Buradaki ziyaretin ardından Başbakan Binali Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti.

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