T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım: Gün, birlik olma ve beraber olma günüdür (4)

DAĞ KOMANDO OKULU’NU ZİYARET ETTİ Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il kongresinin ardından Isparta Valiliği’ni ziyaret etti

01 Ocak 2018 00:56

DAĞ KOMANDO OKULU’NU ZİYARET ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il kongresinin ardından Isparta Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Şehmus Günaydın ile bir süre görüşen başbakan Yıldırım, daha sonra Dağ Komando Okulu ziyareti için Eğirdir’e gitti. Bu ziyaret öncesinde dağ komando okulunun Barla’daki eğitim tesislerini gezen Başbakan Yıldırım, burada komandoların gösterisini izledi. Başbakan Yıldırım, sonrasında Eğirdir ilçe merkezindeki Dağ Komando Okulu’na geldi. Buradaki ziyaretin ardından Başbakan Binali Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DAĞ KOMANDO OKULUNU ZİYARET ETTİ Başbakan Binali YıldırımIsparta ValiliğiniValiGünaydınYıldırımDağ Komando OkuluEğirdireBuBarladakiBaşbakan YıldırımEğirdirDağ Komando OkulunaBuradakiBaşbakan Binali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24