Başbakan Yıldırım: Fırat Kalkanı Harekâtı, Suriye'de yönetimi değiştirme amacı taşımıyor

Başbakan Binali Yıldırım, "Fırat Kalkanı operasyonunun Suriye'de yönetim değişikliği yapmak amacıyla düzenlenmediğini" söyledi.



Moskova ziyaretinde Rus basınına konuşan Başbakan Yıldırım, "Operasyonun tek amacı var: Başta IŞİD olmak üzere bölgedeki tüm terör unsurlarını yok etmek" ifadesini kullandı. "Burada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geleceğinin mi yoksa ülkenin geleceğinin mi daha önemli olduğuna bakılması gerekiyor. Hiç şüphe yok ki, Suriye'de temsil edilen çok sayıdaki etnik grupların geleceği, tek bir kişinin geleceğinden daha fazla önem taşıyor" diye devam eden Yıldırım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusunda sık sık görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Erdoğan, İstanbul'daki Parlamentolararası Kudüs Platformu Sempozyumu'ndaki konuşmasında Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin olarak, "Devlet terörü estiren zalim Esed'in (Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad) hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil" demişti. Ancak daha sonra geri adım atan Erdoğan, Fırat Kalkanı'nın amacının herhangi bir ülke ya da kişi değil, terörle mücadele olduğunu belirtmişti.