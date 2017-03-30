Başbakan Yıldırım: Fırat Kalkanı Harekâtı bitmiştir

Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın bittiğini belirterek, "Bundan sonra ihtiyaç olması halinde artık yapılabilecek bir hareket artık başka bir isimle anılacak" diye konuştu.

Yıldırım, NTV ve Star TV'nin ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Harekâtla ilgili Yıldırım şunları söyledi:

"Bundan sonra gerek DEAŞ'a yönelik gerek başka bir şekilde bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir şey olursa, herhangi bir icraat yaparsak bu yeni bir harekâttır.

"Yani Fırat Kalkanı Harekâtı bitmiştir, bundan sonra ihtiyaç olması halinde artık yapılabilecek bir hareket artık başka bir isimle anılacak."

Rakka operasyonuyla ilgiliyse, ABD'nin kendilerine bu operasyonu kiminle yapacağını henüz açıklamadığını belirten Yıldırım şöyle konuştu:

"Ortalıkta söylenen çok laf var, PYD, YPG ile SDF ile ABD'nin sahadaki silahlı unsurları birlikte çalışıyorlar. Bir yandan bu gelişmeler var, bir yandan da bizle görüşmeleri var. Doğrusu bize henüz resmi bir dönüş olmuş değil.

"Rakka operasyonunda nasıl hareket edecekleri, YPG, SDF, PYD ile mi beraber olacaklar yoksa Türkiye ile Özgür Suriye Ordusu unsurlarıyla beraber mi olacaklar bunun kararını henüz bize iletmiş değiller. Ama yaşanan gelişmeler, sanki geçmiş yönetimin gittiği yoldan gidiliyormuş intibası veriyor".

Yıldırım, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Adil Öksüz'ün aranmasıyla ilgili yapılan açıklamaya da tepki gösterdi.

Başkonsolosluk, darbe girişiminin önde gelen şüphelilerinden Öksüz'ün, Türk Emniyet yetkililerle ortaklaşa hareket edilerek vizesinin iptal edildiğini ve aramanın da bu bilginin verilmesi için yapıldığını açıklamıştı.

Yıldırım bu konuda daha tatmin edici bir cevap beklediklerini belirtti:

"Tabii bu çok ilginç. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan aranmış olması, bunun ifadelere girmiş olması ve ifadelere girmesinden sonra konsolosluğun 'Biz vizesini iptal etmek için aradık. 15 Temmuz'un faillerinden biriydi, onun için biz de duyarlılık gösterdik, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı sorumlu davrandık, hemen vizesini iptal ettik'.

"Resmi açıklama bu. Yersen. Tabii başka şeyler de var mı yok mu bakmak lazım. İnsan 'Her iş bitti de o mu kaldı?' sorusunu sormaktan da geri duramıyor. Daha tatmin edici bir cevap bekleriz."

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Yıldırım, bu gelişmeyle ilgili soru üzerine 'bunun sebebinin sorulacağını' söyledi:

"Bu konuyla ilgili şu anda Halk Bankası gerekli hukuki süreci başlatmış durumda, avukat falan ayarladı. İşin mahiyetini, detaylarını önümüzdeki günlerde anlayacağız.

"Ülkemizi ziyaret etmekte olan ABD Dışişleri Bakanı'na da bu konu açılacak ve bunun sebebi sorulacaktır mutlaka. Gerek Dışişleri Bakanımız ile gerek Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde bu konular ele alınıp, gündeme getirilecek. İddia odur ki '2011 yıllarında İran'a ambargoyu ihlal eden bir takım transferlerde imzası var, o yüzden gözaltına alındı.' şeklinde ilk bilgiler gelmiş durumda. Hukuki süreci yakından takip edeceğiz".