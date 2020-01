Başbakan Yıldırım: FETÖ'yle mücadelede keyfi karar verenler varsa bunlar hakkında da gereğini yapacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "At izi it izine karıştı" dediği darbe girişiminden sonra Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı cemaate yönelik devam eden soruşturmalar hakkında "FETÖ'yle mücadelede keyfi karar verenler varsa bunlar hakkında da gereğini yapacağız" dedi. Yıldırım, "Yasama, yargı, yürütme... Biz işin yürütme tarafındayız. Yasama kendi işini yapacak, biz kendi işimizi yapacağız, Meclis kendi işini yapacak. Vatandaşa hesap veren biziz. Onlar yanlış yapıyorsa hesap bizden soruluyor. Onun için biz bizden sorulacak hesabı önce onlardan soracağız" ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "OHAL hukuksuzluk hâli değildir" görüşünü savunmuştu:

9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamlarından bazı bölümler şöyle:

"Ticaretin canlanması, talebin artması için tedbirler almamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde bazı tedbirleri aldık. Tüketici kredilerinin taksitlendirilmesi konusunda bazı kararlar aldık. 15 milyarlık ilave canlanmayı sağlayacak tedbirler paketini yürürlüğe koyduk, efendim tüketici kredilerinde taksit sayısının 36 aydan 48 aya çıkarılması, bankalarda tüketici kartlarının 72 aya kadar yeniden yapılandırılması konularını karara bağladık.

Bankaların ticaret erbabımıza gerektiği kadar yardımcı olmadığı yönünde şikayetler aldım. Yaşatmak yerine tökezleyenlere bir tekme de ben vurayım anlayışıyla davrandığını söylediler. İki tane konu var bir tanesi FETO meselesi. FETO ile mücadelede iş alemi için ölçümüz çok nettir. Biz şirketleri değil, sorumlu şahısları cezalandıracağız. Şirketin ne kabahati var? İş, aş, evlerine ekmek götürüyorlar. Bizim şirketle bir alıp veremeyeceğimiz olmaz. Ama şirket içinde, ortak düzeyinde, yönetici düzeyinde bunlarla iş tutan birileri varsa tabii ki onları ayıklayıp şirketi temize çıkarmak bizim görevimiz. Bunun için mesela mahkemeler her yerde kayyum atıyorlardı, tartışılır hale geldi. Dedik ki "Bütün şirketler artık tek kayyum'a, TMSF'ye verilecek" Bu bir talepti ve buna göre düzenlemeler yaptık. Zaten birdenbire halka açık şirketlerin değerleri arttı, normal bir şekilde devam etti.

Yasama, yargı, yürütme... Biz işin yürütme tarafındayız. Yasama kendi işini yapacak, biz kendi işimizi yapacağız, Meclis kendi işini yapacak. Vatandaşa hesap veren biziz. Onlar yanlış yapıyorsa hesap bizden soruluyor. Onun için biz bizden sorulacak hesabı önce onlardan soracağız. Eğer FETÖ ile mücadelede esas ve usullerin dışında, keyfi karar verenler varsa bunları da tek tek ele alıp gereğini yapacağız."