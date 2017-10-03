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Ekonomi

Başbakan Yıldırım Eskişehir'de Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılışını yaptı (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM'A ES-ES FORMASI Başbakan Binali Yıldırım, Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri'nin açılışını yaptıktan sonra Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti

03 Ekim 2017 21:58

BAŞBAKAN YILDIRIM\'A ES-ES FORMASI
Başbakan Binali Yıldırım, Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisleri\'nin açılışını yaptıktan sonra Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'ni ziyaret etti. Başbakan Yıldırım\'ı tesislerde Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, yöneticiler ve takım kaptanı Erkan Zengin karşıladı. Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu, Başbakan Yıldırım\'a kendi isminin yazılı olduğu 26 numaralı Eskişehirspor forması ile Devrim otomobili maketi hediye etti. Bir süre tesislerde kalan Başbakan Yıldırım, daha sonra antrenman sahasındaki helikoptere binerek Ankara\'ya hareket etti.

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