Başbakan Yıldırım: Erdoğan'ın sözünün üstüne söz mü söyleyeyim?

Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 696 sayılı KHK’da yer alan ‘sivillere cezasızlık’ maddesi hakkındaki açıklamaları ile ilgili olarak “Arzumuz davanın bir parçası olarak görüşlerini her zaman bizimle paylaşmasıdır" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu bir ilk değil, icap ederse yine yapılır" ifadesini kullandı.

Yıldırım, kabinede revizyon iddiaları ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını hatırlattı, "Ne dedi, onun sözünün üstüne söz mü söyleyeyim” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu satıcılarına yönelik söylediği "bacaklarını kırın, suçu bana atın" sözleri hakkında "yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir" değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, "Şunu açıklıkla söyleyeyim; ister İçişleri Bakanı olun isten Başbakan olun ister sade bir vatandaş olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir, ceza da olacaksa hukuk içerisinde herkes karşılığını görecektir" diye konuştu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Ankara’da cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, ABD'deki Hakan Atilla davasıyla ilgili, "Adeta tiyatro gibi bir dava. Sonucu önceden kararlaştırılmış bir davayı bütün dünya izledi. Türkiye bir hukuk devletidir. Egemen bir ülkedir" ifadesini kullandı.

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

'Herkes milletin denetimindedir'

"Vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak durumdalar. Kayırmadan görevi kötüye kullanmadan memleket millet adına iş yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Ama yanlış yapanlar varsa hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır. O bakımdan herkes milletin denetimindedir. Müfettişler gerekli denetimleri yaparlar. Yanlış işlem olursa karşılığı bellidir. Haksız uygulamalara sebep olan icraatlar yapılmışsa bunu yolu mahkemelerdir. Süreç işliyor, bu ilk değildir. Bundan sonra icap ederse yine yapılabilir. Ama umut ederiz ki seçimle gelen insanların hiçbir yanlışa düşmeden görevlerini yapmalarıdır. Bu konuda bundan daha fazla yorum yapmak gereksiz."

"Yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tartışma yaratan talimatı hakkında da açıklama yapan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bilinmesi gerekir ki hayıflanarak yani bu işin ne kadar alçakça bir iş olduğunu, bu işin içinde olan çocuklarımızı zehirleyenlerin hiçbir müsamaha göstermeden en şiddetli şekilde üzerilerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. Bu amaçla yaptığı bu açıklama tarzı, belki yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir. Şunu açıklıkla söyleyeyim; ister İçişleri Bakanı olun isten Başbakan olun ister sade bir vatandaş olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir, ceza da olacaksa hukuk içerisinde herkes karşılığını görecektir. Mesele bundan ibarettir."

“Arzumuz Abdullah Bey'in görüşlerini bizimle paylaşmasıdır”

Yıldırım, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK'lara yönelik eleştirileri nedeniyle süren polemiğe ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim arzumuz Abdullah Bey bu kutlu yürüyüşte, partimiz ve davamızla ilgili görüşlerini bizimle paylaşmasıdır. Biz de gerekli gördüklerimizi onunla paylaşırız. Kamuoyunda ayrı bir tarafmış gibi açıklama yapmasını tasvip etmeyiz. Arzumuz bu davanın bir parçası olarak görüşlerini her zaman bizimle paylaşmasıdır, bundan da memnuniyet duyarız."

“Erdoğan'ın sözünün üstüne söz mü söyleyeyim”

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını hatırlatarak kabinede revizyon iddialarına yönelik değerlendirmesi sorulan Yıldırım, "Ne dedi, onun sözünün üstüne söz mü söyleyeyim. Olmayan şeyin nesini öngöreyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği iddialarına, "Çok kısa cevap vereyim mi, doğruluk payı yok" yanıtını vermişti.