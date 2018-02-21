Başbakan Yıldırım: Enflasyonu da faizi de sürdürülebilir bir düzeye, tercihen yüzde 7'lerin altına çekmek mecburiyetindeyiz

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, faiz ve enflasyon rakamlarına ilişkin, \"Bütün göstergeler iyi de neden faizler istediğimiz düzeyde değil? Neden enflasyonda bu seneyi, beklentilerin üzerinde kapattık? Bu sorunun cevabını biliyoruz. Bu sorunun cevabından sadece biz sorumlu değiliz. Türkiye\'de iş yapan herkes sorumludur. Bu bir ortak sorumluluktur. Bir seferberlik anlayışı içerisinde bu mücadeleyi birlikte yapmamız gerekiyor. Bankacılık, sanayi devlet sorumlu el birliği ile çalışmalıyız. El birliği ile enflasyonu da faizi de sürdürülebilir bir düzeye, tercihen yüzde 7\'lerin altına çekmek mecburiyetindeyiz. Bunu başarır Türkiye. Şartlarımız müsait. Bütün sektörlerle teker toplanıp öneriler alıyoruz. Daha sonra da mart ayının ortalarında değerlendirmelerimizi yapıp kamuoyu ile paylaşacağız\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü\'nde DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı\'nda konuştu.

\"TARIMDA AVRUPA\'NIN 1 NUMARALISIYIZ\"

Yıldırım, \"Kalkınma olmazsa olmazımız. Türkiye 3 kat büyüdü. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz. Tarımda Avrupa\'nın 1 numaralısıyız. Türkiye yavaş yavaş hak ettiği yere geliyor\" dedi.

\"ENFLASYONU, FAİZİ TERCİHEN YÜZDE 7\'LERİN ALTINA ÇEKMEK MECBURİYETİNDEYİZ\"

Faiz ve enflasyon rakamlarına ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: \"Aynı anda dört tane terör örgütü ile mücadele eden başka bir ülke yok. 15 Temmuz gibi bir olayı başka bir ülke yaşasaydı herhalde darmadağın olurdu. Kısa vadeli hesapları bir kenara bırakıp büyük fotoğrafa odaklanılmalı. Daha fazla istihdam ve ihracat olmalı. Finans sistemimiz sağlamdır, bankacılık sistemimiz hiç bir tereddüde yer vermeyecek bütün uluslararası göstergeleri karşılayacak düzeydedir. Bütün göstergeler iyi de neden faizler istediğimiz düzeyde değil? Neden enflasyonda bu seneyi, beklentilerin üzerinde kapattık? Bu sorunun cevabını biliyoruz. Bu sorunun cevabından sadece biz sorumlu değiliz.

TÜRKİYE\'DE İŞ YAPAN HERKES SORUMLUDUR

Türkiye\'de iş yapan herkes sorumludur. Bu bir ortak sorumluluktur. Bir seferberlik anlayışı içerisinde bu mücadeleyi birlikte yapmamız gerekiyor. Bankacılık, sanayi devlet sorumlu el birliği ile çalışmalıyız. El birliği ile enflasyonu da faizi de sürdürülebilir bir düzeye, tercihen yüzde 7\'lerin altına çekmek mecburiyetindeyiz. Bunu başarır Türkiye. Şartlarımız müsait. Bu konuya çok fazla zaman ayıracağız. Bütün sektörlerle teker toplanıp öneriler alıyoruz. Daha sonra da mart ayının ortalarında değerlendirmelerimizi yapıp kamuoyu ile paylaşacağız. Ondan sonraki süreçte her şey daha güzel olacak. 2018, 2017\'den daha iyi olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Türkiye\'nin bu gücü var. Kamu bir yatırım yapıyorsa özel sektör 9 kat yatırım yapıyor Türkiye bununla büyüyor.

BAKALIM KİM EV ÖDEVİNİ NE KADAR YAPMIŞ, YAPMAMIŞ ONA GÖRE NOTLARI DA VERECEĞİZ

Bize düşen kısmını biz halledeceğiz. Size düşen kısmını da sizden bekliyoruz. Bir daha ki toplantıda ortaya koyacağız. Bakalım kim ev ödevini ne kadar yapmış, yapmamış ona göre notları da vereceğiz.\"