Başbakan Yıldırım 'Dijital Dönüşüm Seferberliği'ni ilan etti

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı ekonomi, sağlık, eğitim ve adalete sahip olabilmesi için 'Dijital Dönüşüm Seferberliği' ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldırım, "Yeni nesil dijital girişim ekonomisi Türkiye'nin itici gücü olacak. Eğitimden sağlığa, inşaat sektöründen iletişime, üretimden lojistiğe her alanda daha güçlü büyüme ve küresel rekabet için Türkiye'nin yeni nesil dijital girişimcilerin enerjisine ihtiyacı var" dedi.

Başbakan Yıldırım, dijital dönüşüm için ilköğretimde kod eğitimi vereliceğine dair açıklamalarda bulundu. "Yerli yazılımla yerel katma değerimizi artırabiliriz" diyen Yıldırım, "Kod yazan, dijital iş yapan girişimcilerin sayılarını artırmalıyız. Girişimci kültürü ve kod yazma alışkanlıklarını daha ilköğretim döneminde kazanan kuşaklar yetiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Sabah gazetesi için kaleme aldığı yazı şöyle:

13 yıl boyunca Türkiye'nin otobanlarını inşa ederken, reel ekonominin, bilgi otobanları ve genişbant internet altyapısıyla yeni nesil dijital girişimciliğin önünü açtık. Türkiye'nin her bölgesinin fiber ve 4.5G ile tanışmasını sağlarken, eğitimde ve girişimde fırsat eşitliğinin yaratılması için önemli altyapı yatırımlarımlarına imza attık.

Türkiye'nin iletişim altyapısına yapılan yatırımlar, teknoparklarda girişimciliğin uzun vadeli desteklenmesi dijital dönüşümün önünü açan adımlar oldu. Altyapıda devletin ve büyük kurumların yatırımları devam ederken artık ikinci faza girişimcilerin gücüyle geçeceğiz.

Akıl teriyle yazılım

Yeni nesil dijital girişim ekonomisi Türkiye'nin itici gücü olacak. Eğitimden sağlığa, inşaat sektöründen iletişime, üretimden lojistiğe her alanda daha güçlü büyüme ve küresel rekabet için Türkiye'nin yeni nesil dijital girişimcilerin enerjisine ihtiyacı var.

Türkiye olarak yıllık 130 milyar dolara ulaşan küresel risk sermayesi yatırımlarını çekecek teknoloji şirketlerini de çıkarmak zorundayız. Türk teknoloji şirketleri yerel pazarda deneyim kazanırken, küresel iş yapma yetenekleri de kazanmalı. Türkiye için geliştirilen yerel çözümler küresel pazarda da rekabet gücüne sahip olmalı. Alın terini akıl terine dönüştürecek girişimciler geleceğimizi şekillendirecek.

İlköğretimde kod eğitimi

Yerli yazılımla yerel katma değerimizi artırabiliriz. Kod yazan, dijital iş yapan girişimcilerin sayılarını artırmalıyız. Girişimci kültürü ve kod yazma alışkanlıklarını daha ilköğretim döneminde kazanan kuşaklar yetiştirmeliyiz.

Sadece devletin altyapı yatırımları yeterli olamaz. Türkiye'nin dev şirketlerinin ve kurumlarının "Yeni Nesil Dijital Girişimcilik" konusunda eko sistemlerin oluşturulmasına destek vermesi gerekir. Yeni Nesil Dijital Girişimciler, bizimle gelecek kuşaklar arasındaki dijital köprüleri ve otobanları inşa edecekler. Dijital tabanlı çözümlerle kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız. Güçlü ve istikrarlı bir ekonomi, sağlık, eğitim ve adalet konusunda örnek bir ülke olmak, demokrasinin mimarı olan milletimizin ve Türkiye'nin geleceği için 'Dijital Dönüşüm Seferberliği' ilan etmeliyiz.

Dijital girişimcilerin sayısının artması ve özendirilmesi şart. Bu konuda üniversiteler ve eğitim kurumları, sanayi kuruluşları, meslek örgütleri ile sivil kurumlar ortak hedef için çalışırken dijital girişimciliğe medyanın desteği çok büyük önem taşıyor. Ana akım medyanın süreklilik sağlayan desteği Türkiye'de yeni nesil dijital girişimciliğin önünü açacaktır.