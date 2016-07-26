KKTC Başbakanı: Darbe girişimi sonrası Gülen cemaatinin bütün faaliyetlerini yasakladık

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, darbe girişimi sonrası Gülen cemaatinin 'Fethullahçı Terör Örgütü' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Gülen cemaatinin bütün faaliyetlerini ülkede yasakladık" dedi. "En küçük bir ihbarın, bilginin veya en küçük bir hareketin bile değerlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık" diyen Özgürgün, "Hiçbir ipucunu gözden geçirmeden eğer varsa böyle bir tespit yapılabilirse derhal müdahale edilmesi konusunda gerek polisimiz, gerek komutanlığımız yetkilidir. Böyle bir olaya göz açtırmayız. Ancak KKTC’de tabii ki mutlaka böyle bir husus güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu faaliyetler, ihbarlar değerlendirilerek müdahalelerinde bir bulguya rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım ile KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, ortak basın açıklaması yaptı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Darbe teşebbüsünde hayatını ortaya koyan, tankların önünde göğsünü siper eden, bombalara, kurşunlara karşı duran kahraman şehitlerimizi bir kez daha minnetle, şükranla anıyorum.

Olayın hemen arkasından Kıbrıs’ta 20 Temmuz anma toplantıları vardı, onunla ilgili de biraz mahzun geçse de Türkiye dayanışmasını gösterdi. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş beyefendi hazır bulundu. Bunca sıkışıklığın içinde onu da ihmal etmedik.

Kıbrıs’a Akdeniz’in altından akıtılan sular bereketli topraklarla buluşmakla kalmadı, içme suyu, sulama suyu olarak hizmet vermeye başladı.

Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, Kıbrıs sorununun yıllardan beri devam ettiğini hepimiz biliyoruz. BM öncülüğünde çözüm arayışı devam ediyor. Adil, eşit temsile dayalı, her iki kesimin hak ve hukukunu teminat altına alan KKTC’de bir daha güvenlik endişesi olmayacak bir çözümden bahsediyoruz. Başından beri hep destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Tabii mevcut durum ilahi nihaye sürdürülecek bir durum değildir. Türkiye olarak gerek AB’ye, gerekse bütün dünyaya anlattık.

KKTC Başbakanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Göreve başladığımız gün Türkiye'ye ziyaretimizin tarihini belirlemiştik. Biz bunu kardeşlerin buluşması olarak görüyoruz bu ziyareti. Bu sıcak karşılama için sayın Başbakan ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimi için mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

En küçük bir ihbarın, bilginin veya en küçük bir hareketin bile değerlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık. Hiçbir ipucunu gözden geçirmeden eğer varsa böyle bir tespit yapılabilirse derhal müdahale edilmesi konusunda gerek polisimiz, gerek komutanlığımız yetkilidir. Böyle bir olaya göz açtırmayız. Ancak KKTC’de tabii ki mutlaka böyle bir husus güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu faaliyetler, ihbarlar değerlendirilerek müdahalelerinde bir bulguya rastlanmamıştır. Faaliyeti yasaklanmış birçok örgüt daha var. Aynı şekilde bu da o kapsamda değerlendirilmektedir.