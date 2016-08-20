Başbakan Yıldırım: Darbe girişiminden önce FETÖ-PYD-PKK Kuzey Irak'ta görüştü

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Başbakan Binali Yıldırım'ın 'ihanet çarkını', "15 temmuz darbe girişiminden önce FETÖ-PYD ve PKK'nın Kuzey Irak'ta görüştüklerini tespit ettik" sözleriyle tanımladığını duyurdu. 'İhanet' görüşmesinin darbe girşiminden önce ve sonra olmak üzere iki kez olduğunu belirten Başbakan Yıldırım'ın sözlerini Çekirge, "PKK, FETÖ’nün darbe girişimi öncesi işbirliği için eylemsizlik kararı aldı" diye okurlarıyla paylaştı.

Fatih Çekirge'nin Hürriyet gazetesinde Başbakan Yıldırım: 'FETÖ-PYD-PKK Kuzey Irak'ta görüştü' başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım 'ihanet çarkı'nı şu cümlelerle açıklıyor:

- FETÖ ile PKK ve PYD’nin ilişkisini tespit ettik.

-Darbe girişimi öncesi ve darbe sonrası görüşmüşler.

- Görüşmeler Irak’ın kuzeyinde gerçekleşmiş...

Binali Bey’le dün sabah kısa bir sohbet yapıyoruz...

Hain saldırının yapıldığı Elazığ’dan dönmüş.

Ve çok kesin konuşuyor:

- Her şey ortada. İhanetin bütün bağlantıları çözülüyor.

Soruyorum:

- Efendim yeni bir gelişme var mı bağlantılar konusunda?

- İstihbarat geldi. Değerlendirmeler yapılıyor. Bir kere görüştükleri tespit edilmiş durumda. Darbe girişi öncesinde görüştüklerini öğrendik. Darbe girişimi sonrasında da görüşmüşler. Başarısızlık halinde yaptıkları görüşmeleri biliyoruz.

- Nerede görüşmüşler?

- Irak’ın kuzeyinde organize olup görüşmüşler. Bu konuda istihbarat var. Ve elbette takipler sürüyor.

Anlaşılan odur ki...Devlet, FETÖ ve PKK terör örgütlerini aynı dosya içinde hedef almış durumda.

Darbe planı eylemsizlik

Ankara’nın zirvesinden süzülen değerlendirmenin özeti ise maddeler halinde şöyle sıralanıyor:

PKK, FETÖ’nün darbe girişimi öncesi işbirliği için eylemsizlik kararı aldı.

- Darbenin başarısız olması üzerine tekrar eylemlere başladı.

- Geçmişe göre bir takvim yapılırsa... Türkiye ve bölge üzerine geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Önce TSK içindeki ‘milli unsurlar’ üzerine bir kumpas başlatıldı.

Sonra TSK’nın kilit kadrolarına yerleşildi.

- Bu sırada Türkiye’deki Kürtler üzerine çalışma başlatıldı. Irak ve Suriye’deki Kürtlerle bir ‘kantonlaşma’ hayali oluşturuldu. (6-7 Ekim provası)

- Bölgeyi kontrol etmek amacıyla Suriye ve Irak üzerinden Akdeniz’e açılan bir koridor için harekete geçildi. PYD organize edildi.

- Türkiye’nin PYD üzerindeki hava baskısını ortadan kaldırmak için Rus uçağı düşürüldü.

- PKK, ‘kantonlaşma ve Kobani’ hayaliyle eylemlerini durdurdu. (PKK’nın darbe beklentisi)

- FETÖ ile PKK-PYD ilişkisi böyle organize oldu.

Önümüzdeki döneme bakarsak...

Türkiye, FETÖ-PKK-PYD ve bölgedeki dengeler açısından çok ciddi bir dış politika atağına hazırlanıyor.

Özellikle bir NATO ülkesi olarak sınırlarına yönelik böyle bir kumpas ve saldırının Brüksel merkezinde bir dosya haline gelmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor...

Bundan sonra ne olur?

İki maddelik cevap:

1) Türkiye, bekasına yönelik bu kumpas ve saldırının faillerini ortaya çıkarıp cezalandırmak için sonuna kadar mücadele edecek.

2) Başta FETÖ lideri Gülen’in iadesi olmak üzere, Türkiye’nin bu varlık mücadelesine ve öz savunma refleksine hangi müttefiklerin ve stratejik ortakların destek vereceği, ikili ilişkiler açısından tarihi bir önem taşıyacak...