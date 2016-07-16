Başbakan Yıldırım: Rütbesi ne olursa olsun darbeciler haindir, hainlerin rütbesi olmaz!

Başbakan Binali Yıldırım, 12 Eylül 1980'den 36 yıl sonra gerçekleşen darbe girişimine ilişkin olarak, "161 şehidimiz var, Bu olaya karışan şu ana kadar 2839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur" dedi. Yıldırım, "Parelel terör örgütü çetesine karşı dimdik ayakta duran bütün vatandaşlarımızın alnından öpüyorum. 15 Temmuz artık demokrasimizin bayramı olmuştur" diye konuştu. Yıldırım, "Devletin silahıyla, parasıyla, bombasıyla, tankıyla, uçağıyla, helikopteriyle bu ülkenin vatandaşlarının üzerine ateş açan PKK teröründen daha da aşağılıklardır" ifadesini kullandı. Yıldırım, ilk bilgilere göre, "darbecilerden en az 20 kişinin öldüğünü, 41'inin de yaralandığını" açıkladı. Başbakan, "Rütbesi ne olursa olsun darbeciler haindir, hainlerin rütbesi olmaz" dedi.

"Dün akşam yaşanan olaydan sonra bu paralel çete lideri Fethullah Gülen'in arkasında duracak ülke göremiyorum" diyen Yıldırım, "Bunun arkasında duracak ülke Türkiye’ye dost değildir, Türkiye’ye karşı ciddi bir savaşın içindedir" ifadesini kullandı.

Çankaya Köşkü'nde basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la birlikte kameralar karşısına geçti.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle: