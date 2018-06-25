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Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi telefonla aradı

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik ederken, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi de Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve başarıdan dolayı kutladı

25 Haziran 2018 00:56

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik ederken, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi de Cumhur İttifakı\'na sağladığı katkı ve başarıdan dolayı kutladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

“Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım,  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti. Yeni yönetim sisteminin vatanımıza ve milletimize hayırlı olması dileğinde  bulundu. Sayın Başbakanımız ayrıca MHP Lideri Devlet Bahçeli\'yi de telefonla aradı. Cumhur İttifakı\'na sağladığı katkı ve başarıdan dolayı kutladı.”

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