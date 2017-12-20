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Dünya

Başbakan Yıldırım Cox's Bazar'daki sığınmacı kampında sıcak yemek dağıttı

Cox's Bazar, 20 Aralık (DHA) – Resmi temaslarda bulunmak üzere Bangladeş’te bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile birlikte Rohingya’dan Cox’s Bazar’a kaçan sığınma

20 Aralık 2017 13:02

Cox\'s Bazar, 20 Aralık (DHA) – Resmi temaslarda bulunmak üzere Bangladeş’te bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile birlikte Rohingya’dan Cox’s Bazar’a kaçan sığınmacıların kaldığı bir kampta sıcak yemek ve insani yardım dağıttı.
Rohingya Müslümanları\'nın yaşadığı kampları ziyaret eden Başbakan Yıldırım, sığınmacıların durumu ve bölgede TİKA, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ile uluslararası örgütler tarafından gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulundu. 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Başbakan Yıldırım’ın kızı Büşra Yıldırım da Başbakan’a sıcak yemek ve insani yardım dağıtımında eşlik etti. 
Cox’s Bazar’daki kampta yaşayan sığınmacılara önce yemek dağıtıldı ardından çocuklara oyuncaklar dağıtıldı. Çocuklar özellikle bu ziyaretten mutlu ve memnun görünüyor. 
Dün Bangladeş’te resmi temaslarına başlayan Başbakan Binali Yıldırım, Dakka’da mevkidaşıyla Şeyh Hasina Vecid ile görüşmüş ve önemli anlaşmalara imza atmıştı. Başbakan inşası devam eden Sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Türkiye’nin yeni büyükelçilik binasının temel atma törenine katıldı.

Görüntü dökümü:
- Başbakan Binali Yıldırım\'ın Cox\'s Bazar\'daki sığınmacı kampında sıcak yemek dağıtımı yaparken görüntüleri

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