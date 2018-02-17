Başbakan Yıldırım: Çok seslilik her zaman iyidir

Münih Konferansı için Almanya'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, meslek birlikleri ve Türk Barolar Birliği'yle ilgili olarak, "Biz demokrasiyi geliştirmeye, hukuk sistemini geliştirmeye çalışan ülkeyiz. Çok seslilik her zaman iyidir. STK’larda ve siyasette çok seslilik lazım" dedi.

Yıldırım, "İmtiyazlı kuruluşlar sivil toplum görevini çok rahat yapamaz. Demokratikleşmeye burada da ihtiyaç var. Böyle bir reforma ihtiyaç var. Halbuki amaçları hedefleri aynı, farklı zamanlarda farklı düzenlemelerle değişik kurumlarla ilişkilendirilmiş, değişik kaynakları oluşmuş" ifadelerini kullandı. "Bir yerde bir tane kuruluyor, bir başkası kurulamıyor. Bunları hep tarattım" diyen Başbakan Yıldırım, "Yurt dışındaki uygulamalara baktım. Taslak çalışması tamamlandı. Bakanlar kurulunda görüşeceğiz, sektörden görüş alıp Meclis gündemine getireceğiz" diye kaydetti.

Yıldırım, ABD Savunma Bakanı Mattis'in açıklamalarına karşılık olarak, "Bunların kendi içlerinde bir uyum yok. İstihbarat komisyonu raporları diyor ki; bu YPG, PKK’nın Suriye şubesidir. Savunma Bakanı çıkmış diyor ki; ‘Bunları birbirine vurduracağız.’ Herhalde bizi hiçbir şeyden anlamıyor sanıyorlar ya da ne yaptıklarından haberleri yok. Amerikan yönetiminin iradesini ortaya koymasının zamanıdır" ifadelerini kullandı.

"HDP; PKK, PYD, YPG terör örgütü olarak kabul etmezse muhattap almayız"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "HDP ile niye muhatap olacağız, neyi temsil ediyor?" dedi. Yıldırım HDP'nin, PKK, PYD, YPG'nin açıkça kanlı bir terör örügütüdür demediğini belirterek, "Böyle bir tutum içine girmezse bizim muhatap alıp almamamızın bir önemi yok, millet muhatap almaz. Orada ölüm kalım mücadelesi veriyoruz, şehitlerimiz var" diye konuştu. Yıldırım, "HDP siyaset yapacaksa adam gibi diyecek ki; bu ülkenin toprak bütünlüğü ile problemim yok" ifadesini kullandı.

İstanbul'da dün yargılanmasına devam edilen eski HDP eşgenel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında açıklamalarda bulunan Yıldırım şunları kaydetti:

"Bir ara cici çocuk çıkarttılar, parlattılar marlattılar bazı medya organlarında ama gerçek niyetlerini daha sonra gördük. Onlara çok şans verildi. Hiç kimse buradaki sorunların çözümü için bölgenin sesine kulak verilmedi diyemez. Bölge niye HDP’nin oluyormuş? Güneydoğu’dan fazla Kürt nüfusu var İstanbul’da. Kürt vatandaşlarımız benim başımın tacı. Çözüm, çözüm, çözüm yok kardeşim. Çözüm, bu kanlı terör örgütünü bu ülke topraklarından atmak."

