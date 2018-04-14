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Başbakan Yıldırım: Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz  (1)

Ever ALAS - İstanbul DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var" dedi

14 Nisan 2018 16:38

Ever ALAS - İstanbul DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Suriye\'ye yönelik operasyonla ilgili, \"Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var\" dedi.
Başbakan Yıldırım, AK Parti Esenler İlçe Kongresi\'nde konuştu. Suriye\'ye düzenlenen operasyona değinen Yıldırım, \"Geçtiğimiz günlerde Suriye\'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye\'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?\" dedi.
Başbakan Yıldırım, \"Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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