Başbakan Yıldırım, bozkurt selamını anlattı, MHP'lilere çağrı yaptı: Siz de bizim işareti yapın

Dün, AKP grup toplantısında ülkücülerin, “bozkurt” işaretini yapan Başbakan Binali Yıldırım, "MHP’liler, ‘bizden bahsedin’ dedi ben de işaret diliyle onlardan bahsettim” dedi. Başbakan, “Onlar da bizim işaretimizi yapsınlar" çağrısı yaptı. Yıldırım, “Sizin işaretiniz nedir?” sorusuna, beş parmağı açık şekilde elini havaya kaldırıp halkı nasıl selamladıklarını gösterdi ve “Bizim işaretimiz böyle” diye ekledi.

Yıldırım, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım'ın görüşlerini köşesine aktaran Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'ın yazısı şöyle:

Ak Parti, cumartesi günü büyük bir organizasyonla referandum kampanyasını başlatacak.

Kampanya başladıktan sonra, “evet” tercihinin ivme kazanacağı görüşü hakim.

CHP’de de hazırlıklar tamamlanıyor.

Meclis’te de parti gruplarının, kulislerin nabzı sadece referandum için atıyor.

Dün, Ak Parti grup toplantısında ülkücülerin, “bozkurt” işaretini yapan Başbakan Binali Yıldırım da kuliste en çok konuşulan isimdi.

"Bizim işareti yap dediler, yaptım"

Yıldırım, konuşmasından sonra ayaküstü sohbetimizde, her zamanki esprili üslubuyla sorularımızı yanıtladı.

Bozkurt işaretinin anımsatılması üzerine, işaret dilini, sembolizmi anımsatarak, “Engelliler için işaret yaptım. ‘Evet’ anlamına geliyor. MHP’liler, ‘bizden bahsedin’ dedi ben de işaret diliyle onlardan bahsettim” karşılığını verdi.

Yıldırım, “Herhangi bir kaygıyla yapmadınız yani” denilmesi üzerine, “Ne kaygısı olacak? ‘Bizim işareti yap’ dediler, ben de onların işaretini yaptım” ifadesini kullandı.

Başbakan, “Onlar da bizim işaretimizi yapsınlar” deyince, “Sizin işaretiniz nedir?” diye sorduk.

Yıldırım, beş parmağı açık şekilde elini havaya kaldırıp halkı nasıl selamladıklarını gösterdi ve “Bizim işaretimiz böyle” diye ekledi.

Çıta yüzde 55

Kampanya sürecinin ne kadar sıcak geçeceğinin kanıtları, dün Meclis koridorlarından da anlaşılıyordu.

Ak Parti’nin beyin takımı, “evet” oylarında “yüzde 55’in altının” tartışmaların sürmesi anlamına geldiğini düşünüyor.

Bu nedenle, çıta en az yüzde 55 olarak konulmuş durumda.

Sahanın ısınmasıyla, “evet”lerin artacağına olan inanç dillendiriliyor, ancak yüzde 60’lar hâlâ telaffuz edilmiyor.

Ak Parti ve MHP tabanından kararsızların ikna edilmesi konusunda da en güvenilen isim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

"Dominant olmak istemiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü grup konuşmasının içeriği de referandumdu.

Kılıçdaroğlu ile konuşmasının ardından sohbet ettik.

CHP’nin yol haritasını sorduğumuzda şu yanıtı verdi:

“Kampanyanın temel özelliği çoğulcu olması. ‘Evet’ diyen iki kesim var, ‘hayır’ diyen geniş bir kesim, gruplar var. Bazen siyasi partiler, bazen sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çoğulcu bir kampanya yürüyor şu anda. Biz dominant olarak öne çıkıp o çoğulcu yapının dengesini bozmak istemiyoruz. Kendi kampanyamızı CHP olarak götüreceğiz tabii. Hazırlıklarımızı yapıyoruz, müziğini bulmaya çalışıyoruz, güzel çalışmalar yapılıyor. Tek bir firmayla anlaşmamız da yok. Bu çoğulcu yapıya uygun olarak, kampanya üreticilerimiz de çoğulcu.”

Kılıçdaroğlu, ortak paydada buluşmanın daha zor olup olmadığı konusunda ise, “Hayır, ortak şarkı, ortak slogan, ortak amblem gibi bir arayışımız yok. Kimisi avucuna ‘hayır’ yazmış. Mesela Meral Hanım ayyıldızlı kına yakıyor, ‘hayır’ diyor. Kimisi ‘niyet hayır, akıbet hayır’ diyor, onların kendi sloganları var. Bütün bunların hepsine saygı göstermek lazım. Bir demokrasi ortak paydasında, çoğulcu yapı birleşmiş durumda. Siyasi görüşler farklı ama ‘hayır’ diyerek, demokrasiyi savunan geniş bir kitle var” dedi.

"Bozkurt’u Devlet Bey değerlendirsin"

CHP lideri, Başbakan Yıldırım’ın bozkurt işaretini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, “Ben değil, onu Devlet Bey değerlendirsin” yorumunu yapmakla yetindi.

Kılıçdaroğlu, Ak Parti ve MHP’nin, “evet” dediği, kimi etkinliklerin ortak yapılabileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da liderlik karizmasıyla sahada olacağı anımsatılıp, buna karşılık CHP’nin yalnız kalıp kalmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

“Ne yaparlarsa yapsınlar, ‘hayır’ kazanacak. Türkiye bana göre cumhuriyet tarihinde ikinci dönüm noktasında, ‘hayır’ diyerek önemli bir gelişmeye imza atacak. Türkiye Cumhuriyeti halkı böyle önemli bir değişime imza atacak. Ben bu ülkede insanların sağduyusuna güveniyorum. Normal seçimlerde Ak Parti’ye oy verecek pek çok vatandaş, tek adam rejimini istemiyor ve ‘hayır’ verecek. MHP’den de demokrasiyi savunan çok ciddi bir kitle var, bunlar da ‘hayır’ diyecek. Üçü bir arada görünüyor denilen yapı, arkasında ciddi fireler veren bir üçlü.”

"Ferrada’nın CHP kampanyasıyla ilgisi yok"

Kılıçdaroğlu, Şili’deki, “hayır” kampanyasını örgütleyen reklamcı Eugenio Francisco Garcia Ferrada’nın Türkiye’ye davet edilmesi için, “Şili yerine Şile’ye gitsin” diyen Başbakan Yıldırım’ın sözlerine de yanıt verdi.

“Bizim gençlik kolları davet etmiş. Yani doğrudan partiyle ilgisi yok. Kaldı ki bir sanatçının Türkiye’ye gelmesi onları niye üzüyor ki? Eğer gençler onun düşüncelerinden yararlanmak istiyorlarsa yararlanır. Ama CHP’nin referandum kampanyasıyla bir ilgisi yok” dedi.

"Evet çıkmayacak"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HDP’lilerden de oy istemesi konusunda ise, “Neden ‘evet’ oyu kullanılsın, bu anlatılmıyor vatandaşlara. İki konuyu anlattı, teşekkür ettim. 18 yaş konusunu anlattı. ‘Bütün yetkileri tek elde topluyoruz’ açıklamasına teşekkür ettim. Niye 600 milletvekili çıkartıyor? Meclis’i istediği zaman feshedecek. Kendisi anlatınca daha etkili oluyor bizim açımızdan” dedi.

CHP lideri, “Evet çıkarsa yenilmiş hisseder misiniz?” diye sorulduğunda ise, “Evet çıkmayacak ki. Biz bunu alandan görüyoruz” karşılığını verdi.

Işık: ABD’nin YPG kararı belli değil

Bir yandan referandum çalışmaları sürüyor ama bir yandan da Türkiye’nin el yakan başlıklarıyla ilgili dışarıda ve içeride gelişmeler yaşanıyor.

Suriye, Rakka operasyonu, FETÖ, ABD’nin YPG’ye verdiği destek... Dün Meclis’te konuşma imkânı bulduğumuz Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a da yeni ABD yönetimiyle ilişkilerin nasıl gittiğini, son dönemdeki yoğun görüşme trafiğini sorduk.

Işık, “ABD’liler bizim gerekçelerimizi dikkatle dinliyorlar. Şu andaki yönetimin yaklaşımı, önceki yönetime göre diyaloğa daha açık. Her düzeyde temaslarımız sürüyor, sürecek” dedi.

PYD-YPG konusundaki tavrı sorduğumuzda ise, “PYD-YPG için de bizi dinlediler, henüz kararlarının ne olacağı belli değil” yanıtını verdi.

Yeni ABD yönetimiyle her düzeyde yoğun temasların süreceği anlaşılıyor.