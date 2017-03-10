Başbakan Yıldırım, Bolululara seslendi: Bolu Beyi'nin torunları!

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları için gittiği Bolu'da konuşma yaptı. Yıldırım, Bolululara, “Bolu Beyi'nin torunları” dedikten hemen sonra hatasını fark ederek, “Köroğlu’nun torunları” dedi.

AKP'nin kurumsal sitesinde yayımlanan metne göre Yıldırım’ın tartışma yaratan ifadesi şöyle:

“Sizlere milletin adamı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamını getirdim sevgili Bolulular, Bolu Beyi'nin torunları, Köroğlu'nun torunları bozar her türlü oyunları evelallah."

Bolu Beyi halka zulmeden, Köroğlu ise Bolu Beyi’ne karşı durarak ezilen halkın yanında yer almış bir halk kahramanı olarak biliniyor.

"Allah'ın sopası yok"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir demecinde 16 Nisan’da referanduma sunulması planlanan anayasa değişikliği için “Cumhurbaşkanı ile başbakanın partileri farklı olursa…” açıklamasını hatırlatarak “Allah’ın sopası yok Binali Bey. Gaf gaf diyordun al sana gaf. Bolulular, Bolu Beyi’nin değil, Köroğlu’nun torunudur. Bolu Beyi’ne ‘Hayır’ dediler” ifadelerini kullandı.

CHP'den tepki: Boşbakan tarih bilmiyor!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Yıldırım’ın sözlerine tepki gösterdi ve derhal özür dilemesi için çağrı yaptı. Yarkadaş, Yıldırım’ın Bolu halkına hakaret ettiğini söylerken “Abidik-gubidik yöntemlerle Başbakan olanların, halkımıza hakaret etmesine de izin vermeyeceğiz” dedi.

Yarkadaş’ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım, tarih bilmiyor. Halkını tanımıyor. Her konuşmasında halkın geleneklerinden habersiz olduğunu gösteriyor.

Binali Yıldırım az önce Bolu halkını derinden yaralayan, üzen, inciten, kıran bir konuşma yaptı. Bolu halkına adeta hakaret etti.

Kendisini dinlemeye gelenlere seslenen Yıldırım, "Bolu Beyinin torunları" diye seslendi. Alanda buz gibi bir hava esti.

Bolu, Bolu olalı böyle bir hakaretle karşı karşıya kalmamıştı. Bir halk, hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Bu da AKP'li BOŞBAKAN'a nasip oldu

Bak BOŞBAKAN tarih bilmediğin, Bolu Beyi'nin zalimliğinden habersiz olduğun ortaya çıktı. Bolu Beyi'ni çok seviyorsan, sen onun torunu ol

Ancak Bolu Beyi zalimine direnen KÖROĞLU'nun torunlarına hakaret etme! Sen bir zalimi sevip sayabilirsin; bu beni şaşırtmıyor.

Ancak yiğit Bolu halkına, KÖROĞLU'nun torunlarına o zalimi sevdiremez; onlara hakaret edemezsin. Bolu halkından derhal özür dilemen gerek

Bizlere, zalim Bolu Beyi'nin zulmüne uğrayanlara, kısacası KÖROĞLU'nun torunlarına bir özür borcun var. Bu özrün takipçisi olacağız.

“Abidik - gubidik" yöntemlerle Başbakan olanların, halkımıza hakaret etmesine de izin vermeyeceğiz.