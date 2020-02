Başbakan Yıldırım: Bazı gözlemci grupları marjinal grupların sözcüsü gibi davranıyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim güvenliğine yönelik açıklamalarda bulundu, yabancı gözlemci konusunda da tepki gösterdi. Başbakan Yıldırım, \"Yabancı gözlemcilerin her zaman yaptıkları şey var. Her seçim öncesinde kafa karıştıran açıklamalar yapıyorlar. Bazı gözlemci grupları maalesef belirli marjinal grupların sözcüsü gibi davranıyor. 400 kişi değil 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin. Siyasete müdahale etmek gibi bir yanılgının içerisine düşmeyin. Türkiye hukuk devletidir, demokratik olgunluğu en iyi şekilde seçimlerde ortaya koyan seçmendir. Sizlerden seçmelerin nasıl yapılacağını hangi saydamlıkta yapılacağını öğrenecek değiliz\" dedi.

İzmir\'de seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, daha sonra seçim güvenliğine yönelik açıklama yaptı. Yıldırım, \"Milletimiz sandık başına gidecek. Oyumuzu kullanacağız ve gelecek 5 yıl için Türkiye\'yi yönetecek hükümeti seçeceğiz. TBMM için de milletvekilleri seçeceğiz. Böylece demokratik olgunluk içerisinde, şölen havasında, kardeşlik, huzur ve güven içerisinde bu seçimleri gerçekleştirmiş olacağız\" diye konuştu.

\'ÖNLEMLER ALINDI\'

Seçim güvenliğine yönelik muhalefetin açıklamalarına da yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

\"Vatandaşlarımız şunu bilsin ki, Sayın Kılıçdaroğlu şunu bilsin ki, daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek doğru bir iş değil. Hükümetimiz seçimin güven içerisinde, huzur içerisinde geçmesi için aylardır gereken tedbirleri alıyor. Sandık güvenliği, olumsuzluk yaşanmaması için, elektrik kesintisi gibi, gerekli bütün tedbirleri ilgili bakanlıklar alıyor. Hiçbir vatandaşımızda en ufak bir tedirginlik yok, diğer adaylar ve muhalefet partileri rahat olsun. Türkiye demokratik olgunluk içerisinde son 15 yıl içerisinde başarıyla genel, yerel seçimler, halk oylaması, toplam 12 seçim gerçekleştirdi. Türkiye\'de seçimlerin bir özelliği; dünyada birçok ülkede olmayacak şekilde yüksek katılımla oluyor. 12 seçimin en az katılımı yüzde 84. Dolayısıyla halkımız seçim konusunda bilinçli, demokratik hakkını kullanmak suretiyle ülkemizin geleceğinde \'Ben de sözümü söyledim\' diyerek sandıklara geliyor. Özellikle vatandaşlardan istediğim mutlaka seçime katılalım. Geleceğe yönelik, ülkemize yönelik kadroların seçiminde \'Benim de katkım var\' diyebilmek için vatandaşlık hakkımızı kullanmayı ihmal etmeyelim. Seçim günü son saatlere kalmayalım, yığılmalar olmasın, sıkıntılar yaşanmasın, erken saatlerden itibaren sandıklara giderek oyumuzu kullanalım.\"

YABANCI GÖZLEMCİLERE TEPKİ

Yabancı gözlemcilerin seçimi izleme kararlarını da değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, \"Yabancı gözlemcilerin her zaman yaptıkları şey var. Her seçim öncesinde kafa karıştıran açıklamalar yapıyorlar. Bazı gözlemci grupları maalesef belirli marjinal grupların sözcüsü gibi davranıyor. 400 kişi değil, 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin. Siyasete müdahale etmek gibi bir yanılgının içerisine düşmeyin. Türkiye hukuk devletidir, demokratik olgunluğu en iyi şekilde seçimlerde ortaya koyan seçmendir. Sizlerden seçimlerin nasıl yapılacağını hangi saydamlıkta yapılacağını öğrenecek değiliz. İstedikleri kadar gözlemci bulundurmaları da ne kadar rahat olduğumuzu ortaya koyar. Seçime öyle ya da böyle müdahale anlamı taşıdığını düşünüyoruz. Kimsenin Türkiye\'de seçimlere gölge düşürmeye, soru işareti oluşturmaya hakkı yoktur. Bu kabul edilemez ve Türk insanına da yapılacak en büyük haksızlıktır\" dedi.

Oyunu, aday olduğu İzmir\'in Karabağlar ilçesindeki Selviler Mahallasi\'nde, Bahar Yıldırım İlkokulu\'nda kullanacağını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Seçimlerin ülkemiz için milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerin asıl sahibi Yüksek Seçim Kurulu\'dur. Gerekli hazırlıkları yapmışlardır. Kendi açılarından tedbirleri almışlardır. Genel anlamda güvenliği sağlamak gibi görevleri yok. Genel anlamda polisle jandarma bu güvenlik önlemlerini alacaktır. İstikrar ve güven içerisinde, ülkemiz bundan sonra, 2023 hedeflerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine devam edecektir. Mutlaka sandığa gidin\" diye konuştu.

KEMERALTI ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra İzmir\'in tarihi Kemeraltı Çarşısı\'na geçerek, esnaf ziyaretlerine başladı.



