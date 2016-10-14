Başbakan Yıldırım: Başkanlık sistemini getirelim sorunları bitirelim!

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de toplu açılış töreninde konuştu. Yıldırım, başkanlık sistemi talebini yenilerken "Başkanlık sistemini getirelim sorunları bitirelim. Biliyorsunuz, yaptığımız referandumla birlikte Cumhurbaşkanı artık vatandaş, yani sizler tarafından seçiliyor. Şimdi, bu fiili durumu mevcut durumu anayasa ile düzeltmek gerekiyor" dedi. Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'başkanlık' konusunda yaptığı açıklamalar için tekrar teşekkür etti.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Güçlü tek başına iktidar sağlayacak bir sisteme ihtiyaç var bu da başkanlık sistemidir. Başkanlık sistemini getirelim sorunları bitirelim. Biliyorsunuz, yaptığımız referandumla birlikte Cumhurbaşkanı artık vatandaş, yani sizler tarafından seçiliyor. Şimdi, bu fiili durumu mevcut durumu anayasa ile düzeltmek gerekiyor. Bahçeli bunu da söylüyor. Biz de diyoruz ki; eğer böyle diyorsanız biz de hazırız. Gelin bu anayasa değişikliğini Meclis'ten geçirelim ve milletin önüne götürelim. Milletten korkulur mu? Milletten korkulmaz. Darbe savuşturan milletin önünde selam durulur, selam. Onun için bu anayasayı Meclis'e getireceğiz. Meclisten 330 oyu ve üstünü alır almaz doğru önünüze geleceğiz. Sizlerin onayına sunacağız. 367 dahi olsa yine millete soracağız, çünkü bu önemli iş. Önemli işin adresi millettir. Her zaman ülkede kriz olunca, işler sarpa sardığında çözümü üreten, düğümü çözen hep siz oldunuz, millet oldu. Onun için siyasetin çıkmaz sokağa girdiğinde önünü açacak, siyasete yön verecek tek adres milletin adresidir. Bu sefer de bunu yapacağız. Önünüze getireceğiz ve memleketi artık bu sorundan kurtaracağız. Çünkü sevgili kardeşlerim AKP, sorunları torunlara bırakan bir parti değildir. Sorunları çözen, torunları aydınlık yarınlara hazırlayan partidir. AKP milletin partisidir. Buradan Ödemiş'ten Meclisteki partilerimize bir kez daha sesleniyorum; Gelin bu sefer bu sorumluluğu yerine getirelim. Bu şerefli görevi ihmal etmeyelim, Mecliste bu anayasa değişikliğini gerçekleştirelim, darbe anayasasından kurtarmakta bu çorbada sizin de tuzunuz olsun. Bu, sizlere partilerinize gönül vermiş olan milyonlara sözünüzdür, borcunuzdur. Zamanın ruhunu kaybetmeyin.