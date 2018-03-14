Başbakan Yıldırım Bakü'de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi (2)

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Ali Kan / Bakü, 14 Mart (DHA) – Başbakan Binali Yıldırım resmi görüşmeler yapmak üzere gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov ile birlikte heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan\'a 6. Küresel Bakü Formu\'na katılmak için iki günlük ziyaret düzenleyen Yıldırım’ın, beraberindeki heyet ile Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov’la heyetler arası görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli boyutları ile iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra, Türkiye ve Azerbaycan\'ın ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla beraber çok büyük gelişmelere imza attığını anlatan Başbakan Yıldırım, bunu Azerbaycan’a her gelişlerinde gördüklerini ve Bakü’nün bir marka şehir haline geldiğini söyledi. Azerbaycan’ın hem kendi halkı hem de Kafkas bölgesinde yaşayan bütün milletlerin geleceğine yönelik ciddi çalışmalar yaptığını vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ve Azerbaycan’ın da bu anlamda çok güzel işlere ve projelere imza attığını kaydetti.

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

“Bir millet, iki devletiz. Günden-güne Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Sürekli üst düzeyli ziyaretler yapılıyor. Sayın Aliyev’le bir araya geldik. Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişkiler her bakımdan gelişmeye devam ediyor. Azerbaycan’ı Kafkaslar ’da bölgenin teminatı olarak görüyoruz.

“Bölgenin istikrarının devam etmesi bakımından, Azerbaycan’ın güçlü olması lazım. Geçtiğimiz günlerde Hocalı Katliamının yıl dönümü gerçekleşti. Orada açılan sergi esasında Hocalı’da yaşanan vahşeti, katliamı en açık şekilde gösteriyor. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ meselesi hala kanayan bir yaradır. Mutlaka bu yanlış günün birinde düzelecektir. Biz buna inanıyoruz. Her zaman Azerbaycan’ın haklı davasında Türkiye yanında olmaya devam edecektir.

“2004 yılında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesini biz gündeme getirdiğimizde projenin gerçekleşeceğine hiç kimse inanmıyordu. Cumhurbaşkanlarımız proje üstünde çok ciddi olarak durdular. Biz de takip ettik ve projeyi tamamladık. Türkiye ve Azerbaycan arasında doğrudan, kesintisiz ulaşım sağladığı gibi, tüm orta Asya, Uzak Doğu coğrafyasını Kafkaslar üzerinden Avrupa’ya bağlantı sağlayan, stratejik öneme sahip bir iş.

“Aynı şekilde Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve nihayet bu sene sonunda açılması öngörülen TANAP projesi Kafkasları, bu bölgeyi sadece Orta Asya için değil, aynı zamanda Balkanlar ve Avrupa için de enerji güvenliğini sağlayan konumunu bir kez daha ortaya çıkarmış durumda.’’

Görüntü dökümü:

- Heyetler arası görüşmeden genel görüntüler