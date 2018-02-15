Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek

Başbakan Yıldırım, bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Merkel ile görüşecek.

Başbakan Yıldırım, Merkel ile buluşmasının ardından perşembe günü Güvenlik Konferansına katılmak üzere Münih'e geçecek. Dünyanın en önemli güvenlik politikası toplantısı olan Münih Güvenlik Konferansı'na yaklaşık 20 hükûmet ve devlet başkanı ile 80 dışişleri ve savunma bakanının katılması bekleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Berlin’de Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşecek. Görüşmede, bozulan ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması hedefleniyor. Görüşme öncesi Alman televizyon kanalı ADR’ye konuşan Yıldırım, Şansölye Merkel’le tüm konuları ‘sansürsüz’ konuşacağını söyleyerek, Türkiye’de tutuklu bulunan Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılmasıyla ilgili olarak olumlu mesajlar verdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, pazartesi günü hükümetin basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkiler için “Normalleşmeden oldukça uzak” deyimini kullanmıştı. Sözcü Seibert, ilişkilerin normalleşmesinin önündeki en büyük engel olarak da gazeteci Deniz Yücel’in bir yıldır herhangi bir iddianame ve yargı süreci olmadan tutuklu bulunmasını göstermişti.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Başbakan Binali Yıldırım arasındaki görüşmenin yerel saatle 16.00’da başlaması ve bir saat sürmesi planlanıyor.

İki başbakan saat 17.00’de kameralar önüne geçerek ortak basın açıklaması yapacak ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Ziyaretin oldukça zor geçeceği bekleniyor. Almanya, tam bir yıldır Türkiye’de tutuklu bulunan Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını istiyor.

Deniz Yücel, Türkiye’de ‘teröre destekle’ suçlanıyor. Almanya ise bu suçlamanın temelsiz olduğunu savunuyor. İlişkilerin düzelmesinin önündeki diğer bir engel ise Almanya’nın darbeci subaylara sığınma hakkı tanıması. Türkiye Almanya’yı ‘darbecilere kucak açmakla’ eleştiriyor.