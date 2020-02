Başbakan Yıldırım: Alın terinin yanına akıl terini katacağız

İSTANBUL, (DHA)- CNN TÜRK\'te canlı yayınlanan \'Seçim Özel\' programının konuğu olan Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, Türkiye\'nin ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu, ancak katma değerin kalitesinde sorun bulunduğunu belirterek, \"İhraç ettiğimiz ürünlerin kilosu 1.5 doların altında. Teknolojik kalitesi istediğimiz düzeyde değil. Hedef 4\'e çıkar. Pahada ağır, yükte hafif ürünlere, alın terinin yanında akıl terini katarak üretim yapmak... Böyle bir hedefimiz var\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, CNN TÜRK\'te Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Seçim Özel’in konuğu oldu. Başbakan Yıldırım, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal ile Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı\'nın \'Cumhur İttifakı\'nın 24 Haziran’dan sonra nasıl çalışacağı, yeni sistemle birlikte yasama, yürütme ve yargıda nelerin değişeceği, seçim sonrası FETÖ ve PKK ile mücadele, dış politika ve ekonomi\' konularında yönelttiği sorulara ayrıntılı cevap verdi.

Yıldırım, seçim sonrası kendisi ve ailesi ile ilgili de planlarına değinirken, ilk olarak çocukları ve torunları ile bir kahvaltıda buluşacağını söyledi. Yıldırım, \"Kabinede yer alacakmısınız?\" sorusu üzerine \"Bu konuda söyleyeceğim şey, ben şuanda 24 Haziran\'dan başka bir şey düşünmüyorum. Önce işi bir düzeltelim. Seçimleri bir yapalım, Cumhurbaşkanımızı bir seçelim. Meclis\'i güçlü bir şekilde tamamlayalım. Sonrasına sonra bakılır. Ben bu zamana kadar hiçbir göreve talip olmadım. Parti nasıl bir görev veriyorsa ben o görevi büyük bir aşkla yaparım. İzmir benim seçim bölgem. İzmir\'de devam eden birçok projelerimiz var. İzmir gençlerine yönelik düşüncelerimiz var\" diyekonuştu.

KANDİL OPERASYONU

Başbakan Yıldırım, terör ve kandil\'e düzenlenen hava operasyonu ile ilgili şöyle konuştu:

\"Kandil operasyonu adım adım ilerliyor. Kandil terörle mücadele açısından bizim için stratejik bir noktadır. Kırmızı çembere alınmış yer Kandil bölgesi. İran ile Irak arasında yer alıyor. Bir kısmı Irak tarafında. Burası karargah olarak kullanılıyor. Ancak fazla sıkıştırdığımızda Irak tarafına da kaçıyorlar. Oldukça coğrafi olarak zor bir bölge. Dışarıdan hava saldırılarıyla kolay kolay derinliklere gitme imkanı yok. Fırat Kalkanı, Zeytindalı operasyonunda yaptığımız gibi, bölgemize ülkemize sızmaya çalışan, ağır silahlarla donatılmış teröristleri etkisiz hale getirmek için uzun süredir bir operasyon planı vardı. Bu plan Mart ayı itibariyle yürürlüğe girdi. Bazıları bunu seçimle ilişkilendiriyor. Çok gayrı ciddi bir yaklaşım. Türkiye\'nin terörle mücadelesinin seçime indirgenmesini fevkalade ayıp sayarım. Ülkenin beka meselesi olan terörü hafife almak gibi bir yaklaşım görürüm. Şu anda zannediyorum bölgede 40 km kadar derinliğe, 400 kilometre karelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda. Hedef Kandil de dahil, bölgede terörist kalmaması ve oradan ülkemize sızmaların, terörist girişlerin ortadan kaldırılması. Bu arazi yapısından kaynaklanan zorluklarımız var. Zaman zaman içeri sızmalar oluyor. Az da olsa zaiyatımız oluyor.Bunların yuvalarına bir hava harekatı düzenlendi. Önemli ölçüde kayıplarının olduğunu biliyoruz. Detaylar zamanla ortaya çıkacak.\"

Başbakan Yıldırım, \"Hedef 1370 kilometre, İran\'dan başlayıp Akdeniz\'e kadar uzanan Irak ve Suriye sınırı, ülkemiz için yüzde yüz güvenli olana kadar, hem vatandaşlarımızın can ehliyeti hem de topraklarımızın terör unsurları tarafından kullanılmasının tamamen sonlandırıncaya kadar bu faliyetlerimiz sürecek. esin hedef bu. Yeni bir baş ağrısı olmasına izizn vermeyiz. Menbiç asıl sahiplerine iade edilsin diyoruz. Menbiç’te bizim gözümüz yok\" dedi.

ABD İLE İLİŞKİLER

Başbakan Yıldırım, ABD ile ilişkilerde sorun yaşandığını belirterek, \"ABD ile iki ülke arasında gerginlik olduğu sır değil. Bunun üzerine Hakan Atilla davasıyla iyice gerildi. ‘Bizim tutuklu vatandaşlarımızı bırakın’ diyorlar. ‘Orada darbeyi yapan adamı verin’ diyoruz ses yok. Devletler arasında hukuk tanzimat olmaz. Hakan Atilla davası tam bir komediydi, nerede hukuk? (Münbiç/ABD ile ilişkiler) Ama ‘Ne pahasına olursa olsun’, bunu bizden beklerlerse bu yanlış olur. Türkiye alternatifsiz değil. Türkiye onların, gönülleri geldiği, canları istediği zaman savunma sistemi verecekleri, istemediklerinde ‘bir dakika’ diyecekleri bir ülke değildir. F-35’te biz de varız. Savunma sanayi firmalarımız iş yapıyorlar. Ümit ederiz saydığım sebeplerden dolayı ilişkiler iyice gerilmez. NATO içinde böyle bir çelişki çatışma ortamı NATO’nun bölgedeki gücünü de olumsuz etkiler\" diye konuştu.

AB HEDEFİNDE SAPMA YOK

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) hedefinde herhangi bir sapma olmadığını belirten Yıldırım, \"Biz hiçbir yerden uzaklaşmıyoruz. AB’nin özellikle İngiltere çıktıktan sonra kafası karıştı. AB’nin gelecek vizyonunu belirlemesi lazım. Cami kapatmakla, İslam düşmanlığına göz yummakla Avrupa geleceğini inşa edemez. Biz buradayız, beklemişiz önemli değil. AB ne zaman aklı başına gelirse, Türkiye’yi davet ederse biz hazırız. Tam üyeliği de konuşacağız\" dedi.

\'BAHÇELİ İLE ARAMIZDA SORUN YOK\'

Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı ve MHP\'lilerin yeni hükümette yer alabileceği iddiası ile ilgili soruya şu cevabı verdi:

\"Doğrusu bu konuda Sayın Bahçeli de biz de titiz davranıyoruz. Sahada vekil adaylığı bazında bazı münferit olaylar olabilir. Bu MHP\'nin de bizim de kurumsal görüşlerimizi temsil etmez. Bu tür görüşlere müdahale ediyoruz, tedbirler alıyoruz. Sayın Bahçeli, ben, Sayın Cumhurbaşkanımız arasında herhangi bir sıkıntı yok. İttifak yaptık ama tek parti olmadık. Onların kendi amblemleri var. Bu şekilde seçime gidiyoruz. Farklı fikirlerde olmamız gayet doğal bir iş. İttifakın 2 boyutu var. Meclis için ittifak var. Meclis seçimlerine birlikte giriyoruz. Güçlü meclis için seçimden sonra da bunu sürdüreceğiz. Diğer taraftan ortak Cumhurbaşkanı adayımız var. Seçildikten sonra Cumhurbaşkanımız ekibini nasıl kuracağı onun takdirindedir. Her zaman ittifak halinde olduğumuz MHP ile de bu konuda birlikte çalışabilir, ona da karar verebilir. Buna da mani yok. Anayasa değişiklikleri bitmedi. Anayasada güncellenecek başka konular da var. Önce bir seçimleri yapalım.\"

NATO AYRI RUSYA AYRI

\"Türkiye-Rusya ilişkisi nedeniyle mi NATO’dan uzaklaştı?\" sorusu üzerine Yıldırım, \"Rusya bizim asırlardan beri komşumuz. ABD komşumuz değil. Komşumuzla biz tabi ki iyi geçineceğiz. Bunu getirip NATO ile ilişkilendirmeyi anlamlı bulmuyorum. NATO ayrı Rusya ayrı. Rusya ile bizim ticaretimiz var, turizmimiz var. Suriye’de işbirliği yapıyoruz. Enerji işbirliğimiz hat safhada. Onların Rusya ile ilişkileri azaltın deme hakkına sahip değil ki.\" dedi.

AK PARTİ VAADLERİNİ NEDEN 16 YILDA YAPAMADI?

Başbakan Yıldırım, AK Parti\'nin seçim beyannamesindeki vaadlerini neden 16 yılda yapamadığı yönündeki muhalefet eleştirileri ile ilgili olarak, \"Muhalefetin eleştirisi her zaman olur. Her şeyi mükemmel yapsanız da onların eleştirisi bitmez. 16’ncı yıldayız. 12 seçim boyunca iktidara talip olup, iktidar yüzü görmeyen parti ile AK Parti’nin beyannamesi herhalde aynı olmaz. Bu kadar açık ve net. Biz bir kere yaptıklarımızın küçük bir özetini koyduk, 250 sayfa tuttu. Geri kalana da yapacaklarımızı yazdık, oldu bitti. Hatırlatmamız lazım. AK Parti iktidara geldiğinde doğan bebekler bugün oy verme çağına geldi\" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI OHAL\'İN KALKACAĞINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın OHAL\'in kalkacağını açıkladığını kaydeden Başbakan Yıldırım, \"17 Temmuz’dan sonra uzatma otomatik olarak kalkmış oluyor. Terör ile mücadelede zaaf söz konusu olmaz\" dedi.

\'TORUNLARIMLA, ÇOCUKLARIMLA KAHVALTI YAPACAĞIM\'

Başbakan Yıldırım, \"25 Haziran’dan sonra ne yapacaksınız ?\" şeklindeki soru üzerine, \"Tüm insanlar ne yapıyorsa ben de onu yapacağım. Sonuçlar belli olduktan sonra artık hafiflemiş oluyoruz. Üzerimden büyük bir sorumluluk kalkmış oluyor. Ancak kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. Hedeflerini tayin edilen süre içerisinde gerçekleştirmiş bir Başbakan olarak teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağım. Torunlarımla çocuklarımla bir araya geleceğim. Bir kahvaltı yapacağım, onlarla hasret gidereceğim\" diye konuştu.

DURGUNLUK SEÇİM KAYNAKLI

Ekonomi konusunda da önemli açıklamada bulunan Binali Yıldırım, \"Türkiye’nin ekonomisinin temelleri sağlam. Reel sektöre dayanan, üreten, ihracatını sürekli artıran bir ekonomi. Katma değerin kalitesinde bir sorun var. İhraç ettiğimiz ürünlerin kilosu 1.5 doların altında, hedef 4’e çıkarmak. Zorluk nerede, Türkiye’nin dışından kaynaklanan bir sorun var. Bizim turizmimiz büyümeye devam ediyor, ihracatımız artmaya devam ediyor, üretimimiz artmaya devam ediyor. İşsizlik göreceli bir şekilde azalıyor. Niye durgunluk var, seçimi bekliyorlar. Seçimler geçecek, inşallah milletimiz en isabetli kararı verecek. Türkiye büyüsün diyecek, hem küresel yatırımcılar, hem yerli yatırımcılar ‘nerede kalmıştık’ diye devam edecek\" ifadelerini kullandı.

\'SAHADAN ALDIĞIM SİNYALLER İYİ YÖNDE\'

Binali Yıldırım, anket sonuçları ile ilgili soruyu, \"Bu soruların cevabı 24 Haziran’da verilecek. Okumadığım yerden nasıl cevap vereyim. Sahadan aldığım sinyaller iyi yönde. İnşallah milletimiz güven ve istikrarın devamı yönünde karar verecek. İlk turda da sorunsuz bu işi halledeceğini düşünüyorum. Tatile gidecekler var. Bir an önce işi bitirip herkes işine gücüne bakması lazım. Milletimiz en güzel kararı verecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir sorun görmüyorum. Sahadan aldığım intibalar bu meselenin 24 Haziran’da hallolacağı yönündedir\" diye cevapladı.

