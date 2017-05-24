Başbakan Yıldırım AKP Grup Başkanı seçildi

AKP grubu bugün basına kapalı olarak toplandı. Toplantıdan Başbakan Binali Yıldırım'ın, AKP Grup Başkanı olması yönünde karar çıktı. Yıldırım, 300 milletvekilinin oyu ile seçildi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkan olması sonrası partinin grup başkanının Binali Yıldırım olacağını duyurmuştu.

AKP'li Turan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanunlar gereği, grup başkanı olma imkanı olmadığından dolayı yarın grup başkanını seçeceğiz. Bizler AK Parti grubunun başkanı olarak Başbakanımız Binali Bey'i öneriyoruz. Kongrenin resmi olarak hayata geçmesinden sonra yarın 12.00'de kapalı grup toplantımızı yapacağız" dedi.