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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan Yıldırım, Akıncı Üssü davasına müdahillik talebinde bulundu

Tayyip Erdoğan, Bekir Bozdağ ve Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor

07 Ağustos 2017 17:38

Başbakan Binali Yıldırım, Akıncı Üssü davasına müdahillik talebinde bulundu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Başbakan, müdahilik talebinde bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, Akıncı Üssü davasına müdahillik talebinde bulundu.

Akın Öztürk, fotoğrafını doğruladı

Akın Öztürk damadı Hakan Karakuş'un evinde bulunan 1 dolarlara ilişkin soruya "Bilmiyorum" yanıtını verdi. 15 Temmuz'da çekilen fotoğrafları gösterilen Öztürk, fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

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