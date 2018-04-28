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 BAŞBAKAN YILDIRIM, AK PARTİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI KONGRESİ'NE KATILDI (1)

  Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA-İSTANBUL DHA Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı

28 Nisan 2018 15:10

 

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA-İSTANBUL DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi\'ne katıldı. Kongre öncesi parti otobüsünden kendisini bekleyenlere hitap eden Yıldırım, kongrenin hayırlı olması dileğinde bulundu. \"Bugüne kadar bu teşkilata emek veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum\" diyen Yıldırım, \" Bugün aramızda olmayan, ahirete irtihal etmiş bütün kardeşlerimize de Allah\'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bağımsızlığı, bayrağımızın göklerde dalgalanması için ve bu ülkenin esenliği için, istikbali için, sınır boylarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize de Allah\'tan muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum.\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
-Yıldırım\'ın konuşması
-Detaylar

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