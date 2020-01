Başbakan Yıldırım: Adı ne olursa olsun, terörün hesabını göreceğiz (4)

\'ALÇAKLARIN ARKASINDA KİMLERİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ\'

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Üniversitesi\'nin akademik yıl açılış töreninin ardından işadamlarıyla toplantıda bira araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası Başbakan Yıldırım, iş dünyası ve STK temsilcileriyle yemekte buluştu. Burada konuşan Başbakan Binali Yıldırım, istikrarın son 15 yılda ülkenin her tarafında hakim olduğunu söyledi. Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

\"Güvenlik, işte terörle yaptığımız mücadele ortada. Özellikle son yıllarda her türlü terör örgütüne karşı amansız mücadele veriyoruz. Neye rağmen veriyoruz? Bölgemizde, Suriye\'de, Irak\'ta otorite boşluğuna, iç savaşa rağmen, her türlü terör örgütünün bu bölgelerde hem cirit attığı, hem de sırtının sıvazlandığı şartlara rağmen bu mücadeleyi veriyoruz. Burada da mutlak başarı var. Hakkari Şemdinli\'de ve Diyarbakır\'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen askerlere Allah\'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelede kararlığımız ve mücadelemiz taviz verilmeden sürdürülecek. Bunların, bu alçakların arkasında kimlerin olduğunu da biliyoruz. Gün gelecek bunlar bu asil milletin yüzüne bakamayacaklar. Tek şartımız, bu mücadelede mutlak başarı var. İnşallah milletimizin gündeminden bu işi düşüreceğiz.\"

KUVVET KOMUTANLARI DA KATILDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 3\'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş\'ın da programa katıldığını belirten Başbakan Yıldırım, \"Bu tamamen tevafuk. Onlar bu bölgede birlikleri dolaşıyorlar. Oradaki Mehmetçiklere, kahraman evlatlarımıza moral ziyaretleri yapıyorlar. İhtiyaçları var mı, yok mu, Onları dinliyorlar. Bu bağlamda bu akşam da bizimle beraberler\" dedi.

Başbakan Yıldırım, salonda Ak Parti, CHP ve MHP il başkanlarının aynı masada oturduğunu ve Türkiye\'nin özlediği tablonun bu olduğunu ifade ederek, \"Bu tablo Erzincan\'da hiç değişmemiştir. Şartlar ne olursa Erzincan\'da tek parti vardır, Erzincan partisi. Erzincan\'ın geleceği için burada yaşayan hemşehrilerimizin mutlu yarınları için herkes sorumluluk alıyor, elini taşın altına koyuyor. Bu bakımdan hemşehrilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Sağ olun var olun\" diye konuştu.

Başbakan Binalı Yıldırım buradan geceyi geçirmek için babaocağı Refahiye İlçesi\'ndeki Kayı Köyü\'ne geçti.

