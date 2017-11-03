Başbakan Yıldırım: Adı ne olursa olsun terörün hesabını göreceğiz (2)

5 MİLYAR DOLARLIK 22 PROJE ONAYLANDI

Başbakan Binali Yıldırım, Terzibaba Camii\'nde kıldığı cuma namazı sonrası çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Dün yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısıyla ilgili bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım, 5 milyar dolar tutarında 22 projeyi karara bağladıklarını söyledi. Hava savunma sistemleri, tank modernizasyonu, elektronik koruma sistemleri, İçişleri Bakanlığı ve jandarmanın ihtiyaçlarının yanı sıra yeni projelerin de bulunduğunu ifade eden Binali Yıldırım, “Toplam 22 projede karar alındı. Ama önemli taraf şu; projelerde yerlilik oranı oldukça yüksek. Yani savunma sanayinde de caydırıcılıkta da Türkiye artık kendi imkan ve kabiliyetiyle ihtiyacını karşılamakla kalmıyor başka ülkelere de bu konuda yardım ediyor. Bize yapılanı biz yapmıyoruz. Biliyorsunuz bazı ülkeler bize kısıtlama getirmeye çalışıyor. Ancak biz öyle bir politika izlemiyoruz. Elimizdeki bilgiyi, teknolojiyi dost ve kardeş ülkelerin de yararlanmasına imkan sağlıyoruz. Bölgede barışın güvenliğin istikrarın sağlanması için hem savuma hem de caydırıcılık kabiliyetimizi geliştirmek durumundayız. Savunma sanayinde bu çalışmalar kararlılıkla devam eriyor\" diye konuştu

ENFLASYON BEKLEDİĞİMİZDEN YÜKSEK ÇIKTI

Gazetecilerin bugün açıklanan enflasyonla ilgili değerlendirmesini sordukları Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

“Bugün açıklanan enflasyon oranı yüzde 11.9. Bu bizim beklediğimizin üzerinde bir sonu. Hedeflediğimiz, orta vadeli planda da belirtildiği gibi önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli orana düşürmek. Bu konuda yaptığımız çalışmalar var, aldığımız önlemler var. Önümüzdeki zaman diliminde vatandaşla paylaşacağız. Sebeplerini biliyoruz ama, sebeplerine girmekten ziyade sonuç önemli. Sonuç bizim beklediğimizin üzerinde bir enflasyon var. Amacımız enflasyonu daha da aşağı çekmek. Daha fazla üretim, iç piyasanın ihtiyacı olan nakit ihtiyacını daha fazla karşılayacağız, üretim girdi maliyetlerini azaltacağız. İstikrar ve güveni sürdürülebilir hale getirdiğimiz de enflasyonda inmiş olacak. Zaman zaman kurdaki oynaklıklar dalgalanmalar oluyor, bunların kalıcı bir durum olmadığını ortada ve uzun vadede daha istikrarlı bir ekonomik süreci yaşayacağımızı vatandaşlarımıza ifade etmek isterim.\"

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra üniversiteye giderken, korumları da cami bahçesindeki çocuklara oyuncak dağıttı. Oyuncaklardan almak isteyen çocuklar birbirleriyle yarıştı.





