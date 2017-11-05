Başbakan Yıldırım  ABD'ye gidiyor 

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 7-10 Kasım 2017 tarihlerinde ABD\'yi ziyaret edecek. Yıldırım\'ın Başkan Yardımcısı Pence ile yapılacak görüşmesinde, ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerle Suriye, Irak dahil bölgesel konuların yanı sıra ortak gündemde yer alan başta FETÖ, DEAŞ, PYD/YPG olmak üzere terörle mücadele, sığınmacılar meselesi ve vize sorununun çözümü konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın ziyaretine ilişkin başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgide şu ifadelere yer verildi: \"Başbakan Binali Yıldırım, 7-10 Kasım 2017 tarihlerinde ABD\'yi ziyaret edecek. Söz konusu ziyaret, ABD\'de yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra ülkemizden ABD\'ye Başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret. Ziyaret sırasında Başbakana, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı eşlik edecek. Başbakanın, Başkan Yardımcısı Pence ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Vaşington ve New York\'ta kanaat önderleri, Türk ve akraba toplulukları temsilcileri, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileri, medya mensupları, yatırımcı ve işadamlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.

FETÖ, DEAŞ, PYD/YPG OLMAK ÜZERE TERÖRLE MÜCADELE, SIĞINMACILAR MESELESİ VİZE SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Başkan Yardımcısı Pence ile yapılacak görüşmelerde, ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerle Suriye, Irak dahil bölgesel konuların yanı sıra ortak gündemimizde yer alan başta FETÖ, DEAŞ, PYD/YPG olmak üzere terörle mücadele, sığınmacılar meselesi ve vize sorununun çözümü konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Görüşmelerin, ABD ile bazı konulardaki görüş farklılıklarımızın giderilmesine ve işbirliğimizin ilerletilmesi yönündeki ortak çabaların sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Başbakanımızın ziyareti, dış politikamıza ilişkin temel mesajların, ülkemizin bölgesinde ve dünyadaki rolü ile ekonomik ve ticari potansiyelinin vurgulanması açısından da önemli bir fırsat oluşturacak.\"