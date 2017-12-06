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Politika

Başbakan Yıldırım: ABD'nin tanıma kararı hukuk dışı olacaktır

Yıldırım, Trump'ın bu yönde açıklama yapmamasının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti

06 Aralık 2017 10:19

Güney Kore'ye giden Başbakan Binali Yıldırım burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının hukuk dışı olacağını söyledi.

Yıldırım, Trump'ın bu yönde açıklama yapmamasının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekerken, bu kararın telafisi imkansız sonuçları da beraberinde getireceğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, Kudüs’ün başkent olarak tanındığı yönünde Trump’ın bir açıklama yapmamasının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Yıldırım “ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ün hukuki statüsünü değiştirecek, ihlal edecek bir açıklama yapacağı yönünde, bugün için bir duyum söz konusudur. Amerika, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma niyetinde olduğunu ifade ediyor veya İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ün tanınması ihtimalinden bahsediliyor. Öyle veya böyle bu iki durum da açıkçası hukuk dışı bir karar olacaktır ve bölgede var olan sorunları da iyice içinden çıkılmaz bir hale dönüştürecektir. Bu yüzden zaman varken, yol yakınken ABD Başkanı’nın bu yönde bir açıklama yapmaması hem bölgenin geleceği hem de küresel barış açısından hayati öneme sahiptir” açıklaması yaptı.

 

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