Başbakan Yıldırım, ABD'de Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti

Washington, 9 Kasım, (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım, ABD\'deki temasları kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılan Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi Camisi Külliyesi\'ni ziyaret etti.

Maryland eyaletinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Nisan 2016\'da açılışı yapılan Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi Camisi Külliyesi\'nde incelemelerde bulunan Yıldırım, Müslüman toplum temsilcilerine seslendi.

Sözlerine, 5 Kasım\'da Teksas eyaletinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek başlayan Yıldırım, bu ve buna benzer her türlü saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi. Yıldırım, \"Buradan bir kez daha vurgulamak isterim ki hiç bir ülke terörden, terörün yıkıcı etkilerinden muaf değildir.\" dedi

Geçen yıl 15 Temmuz\'da Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) kanlı bir darbe girişiminde bulunmak istediğini hatırlatan Yıldırım, \"Ordumuza ve devletimize sızmış hainler 250 vatandaşımızı gözlerini kırpmadan katlettiler. 2 bin 193 vatandaşımızı da yaraladılar.\" ifadesini kullandı.

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: \"Şükürler olsun ki kahraman Türk milleti Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara indi, alçaklara karşı gereken dersi verdi ve bu darbeyi püskürttü. Geçen 1,5 yıllık süre içinde hukuk sınırları içinde bu eli kanlı terör örgütünün gizli yapılarını deşifre etmeye devam ediyoruz. Bu millete yapılan her kötülüğün hesabını tek tek soracağız. Tabii bu süreçte, ülkemizde etkinliğini kaybeden bu örgüt uluslararası boyutta bir aklanma faaliyetini sürdürmekte ve Türkiye\'ye yönelik karalama kampanyalarına da tüm hızıyla devam etmektedir. Ülkemizdeki vatandaşlarımız FETÖ\'cü teröristlerin yürüttüğü bu algı oyunlarının farkındadır. Ben aynı şekilde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da bu algı oyunlarından etkilenmediklerini biliyorum.\"

Başbakan Yıldırım, hiçbir provokasyonun milltein kardeşliğini bozamadığını ve bozamayacağını ifade etti.Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: \"Dinimizi, değerlerimizi istismar edenlere bir daha fırsat vermeyeceğiz. Elbette bu süreçte bütün Müslüman aleminin ve sizlerin hayır dualarını hep hissettik ve bundan büyük güç aldık. Bu hain darbe girişimini planlayan ve icra eden, halen ABD\'de yaşayan Fetullah Gülen, onlarca yıl kendini ılımlı bir İslam alimi olarak tanıttı ve iyi niyetli bir çok Müslümanı sömürdü, kandırdı. Aslında amacı Türk devletine sızmak ve ele geçirmekti. En kötüsü de bu hain emellerine ulaşmak için Müslümanları çekinmeden gözlerini kırpmadan katletti. Feto bir din adamı değil, eli kanlı bir teröristtir. DEAŞ ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de İslam dininin kutsal değerlerini, Peygamber efendimizin sünnetlerini ayaklar altına almıştır. İkisi de Müslümanları katletmektedir. İkisi de Müslüman ülkelerin huzuruna göz dikmiştir.\"

Türkiye\'nin dostları olarak Amerika\'daki Müslüman toplumundan da FETÖ\'ye bağlı okullar ile kültür merkezlerinden uzak durmalarını isteyen Başbakan Yıldırım, \"FETÖ yandaşlarını aranıza almayın ve bu insanların sizleri yanıltmalarına asla izin vermeyin.\" çağrısında bulundu.

Yıldırım, FETÖ elebaşı Gülen\'in yaptıklarının hesabını adalet önünde vermesi amacıyla ABD makamlarından iadesini istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

\"Bu konudaki süreç halen devam etmektedir. Bu konuda bugüne kadarki yardımlarınızın sürmesini bekliyoruz. Nitekim yine geçen yıl 17 Temmuz ve 7 Ağustos\'ta Beyaz Saray\'ın önünde Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi\'nin FETÖ\'yü protesto etmek ve Fetullah Gülen\'in iade edilmesi çağrısında bulunmak üzere düzenlediği gösterilerde siz Müslüman kardeşlerimiz bizleri yalnız bırakmadınız. Sizlerin desteği, ABD kamuoyuna ve medyasına yönelik çok önemli bir mesaj olmuştur. Böylelikle Fetullah Gülen\'in bir İslam düşünürü olmadığını, siyasi güç peşinde koşan sinsi bir hain olduğunu belki daha iyi anlayacaklardır.\"

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Binalı Yıldırı kanaat önderleriyle birlikte