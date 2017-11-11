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Dünya

Başbakan Yıldırım: ABD ile olan ilişkileri daha iyi düzeye taşıyacağız 

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Kasım (DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD'deki temaslarının son gününde gazetecilere açıklamalarda bulundu

11 Kasım 2017 02:54

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Kasım (DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD\'deki temaslarının son gününde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin ABD ile olan ilişkilerini daha iyi düzeye taşıyacağını söyleyen Yıldırım, New York Başkonsolosluğu\'nda, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79. yıldönümü anma törenine katıldı.  Yıldırım, daha sonra hem Cuma namazını kılmak hem de Türk ve Müslüman toplum temsilcileriyle bir araya gelmek için Brooklyn\'deki Eyüp Sultan Camisi\'ne geçti. Program çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, şunları kaydetti:

GAYRET GÖSTERMEYE KARAR VERDİK
\"ABD Başkan Yardımcısı Pence ile ülkeler arası ve bölgesel meseleler üzerine konuştuk. Bundan sonra ilişkilerimizi bulunduğu düzeyin daha ilerisine iyi yönde taşımak için gayret göstermeye karar verdik. Diğer bir resmi ziyaretimiz BM Genel Sekreteri\'ne oldu. Orada da genellikle Arakan\'da yaşananlar, burada BM\'nin daha etkin olarak rol alması, keza Suriye krizininin kalıcı çözümüne yönelik Cenevre sürecinde BM\'nin daha etkin olması gibi ve benzer bölgesel konuları değerlendirdik. Aynı zamanda ABD ekonomi çevreleri ile yatırımcılarla bir araya geldik. Müslüman topluluklarla bir araya geldik. ABD\'nin çeşitli STK\'larla bir araya geldik. Gerek Türkiye-ABD ilişkileri ve burada ABD aleyhine yapılan bir takım algı çalışmalarına karşı doğru şekilde bu STK\'ları bilgilendirme fırsatını bulduk ve nihayet şu anda önünde bulunduğumuz Eyüp Sultan Camisi\'nde cumayı eda ettik ve burada Türk ve Müslüman toplulukların temsilcileriyle konuştuk.\"

TÜRKİYE\'YE HAYRANLIK VAR
\"Şunu gördük Türkiye\'ye karşı büyük bir sevgi var, büyük bir hayranlık var. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra burada bütün Müslüman cemaatler ve STK\'lar tek yürek olarak Türkiye\'nin yanında yer aldı ve Türkiye\'nin bu darbeden başarıyla çıkması için desteklerini, dayanışmalarını gösterdiler. Bu 15 Temmuz darbe girişimi aynı zamanda Türk Müslüman topluluğu ile diğer ülkelerin Müslüman toplulukları arasındaki ilişkilerin gelişmesine vesile oldu. Şu anda güzel bir işbirliği çalışması içerisindeler. Özetle gezimizin hem resmi tarafı, hem diğer bölümü oldukça yoğun ve verimli bir şekilde geçti. Şimdi de artık memleketimize dönüyoruz.\"

TAKİP EDECEĞİZ GÖRECEĞİZ
Yıldırım, \"Mike Pence ile görüşmenizin ardından somut adım bekliyor musunuz?\" sorusuna verdiği yanıtta da \"Biz olması gerekeni söyledik, beklentilerimizi ilettik karşı taraf da bununla ilgili bize olumsuz bir şey söylemedi. Yani bu konulardaki hassasiyetimizin, konuya verdiğimiz önemin farkında olduklarını paylaştılar. Bundan sonrasını takip edeceğiz, göreceğiz, ona göre biz de adımlarımızı atacağız. Bizim amacımız ilişkileri daha da germek değil, ilişkileri geliştirmek, iyileştirmek. Bunun her iki ülkeye faydası var. Türkiye\'ye de faydası var, ABD\'ye belki daha çok faydası var. O bakımdan olumlu gündem üzerinde çalışmaya devam edeceğiz\"dedi. 

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