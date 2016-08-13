Başbakan Yıldırım: ABD ile FETÖ'nün teslim edilmesinden başka bir uzlaşmamız olamaz

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin olarak, "FETÖ'nün teslim edilmesinden başka ABD ile bir uzlaşmamız olamaz" dedi. "ABD bu işi geçiştiremez" diyen Yıldırım, "15 Temmuz'dan sonra ABD'nin tutumu daha iyi ve harekete geçtiler, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da gelecek" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, ayrıca "Suriye konusunda önümüzdeki 6 ayda çok önemli gelişmeler olursa şaşırmayın" diye konuştu.

Çankaya Köşkü'nde gazetelerin genel yayın yönetmenlerini kabul eden Başbakan Binali Yıldırım, yapılan soruşturma ve operasyonlarla ilgili olarak ise, 'Örgütten olanlarla direkt ilişkisi olmayanları ayırmakta zorluklar var ama hatasız iş yapmak için çok çaba harcıyoruz. Bunların kendi iletişim ağları var. 50 bin kişilik bir yapı. Direkt örgütte olanlarla hasbel kader bulaşmış olanları titizlikle ayıracağız. Elimizdeki bilgiler sınırlı ama biz minimum hata ile normalleşme için çaba harcıyoruz. Asker, sivil bürokrasi, iş dünyasından olanları belirliyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım, darbe girişiminde bilfiil görev almamış, fakat arka planında görev almış veya yıllardan beri bu altyapının hazırlanmasında aktif katkısı olmuş bütün herkesin çok titiz bir çalışmayla belirlenip adalete teslim edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Tespit noktasında da zorlukların olduğu malum. Peki ne yapacağız? Biz belirli kriterleri ortaya koyduk. Bu örgütle irtibatı kendi isteğiyle, kendi azmiyle olanlarla, hasbelkader burayla ilişki içinde olmuş olanları birbirinden ayırmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"Titizlikle incelenecek"

Başbakan Yıldırım, darbe girişiminde bilfiil görev almamış, fakat arka planında görev almış veya yıllardan beri bu altyapının hazırlanmasında aktif katkısı olmuş bütün herkesin çok titiz bir çalışmayla belirlenip adalete teslim edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Tespit noktasında da zorlukların olduğu malum. Peki ne yapacağız? Biz belirli kriterleri ortaya koyduk. Bu örgütle irtibatı kendi isteğiyle, kendi azmiyle olanlarla, hasbelkader burayla ilişki içinde olmuş olanları birbirinden ayırmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"81 bin 494 kişi açığa alındı"

Yıldırım, açığa alınan devlet memurları hakkında şu bilgiyi verdi:

"Açığa alınan 76 bin 597 kişi. Memuriyetten çıkartılan 4 bin 897 kişi. Bunların 3 binden fazlası asker, bir kısmı hakim, bir kısmı da sivil memur. Hem açığa alınanlar hem de memuriyetten çıkartılanların toplamı 81 bin 494 kişi."

"Orduda FETÖ örgütlüğü yüzde 60-80 arası"

Başbakan Yıldırım, "askeri lise ve akademilerin yüzde 95'inin, orduda ise albay ve altı subayların yüzde 60-80 arasının örgütle ilişkisi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"17-25 Aralık milat"

17-25 Aralık bizim izin milattır. FETÖ'nün bunu yaptığı ayan beyan ortada. FETÖ soruşturmasında ölçümüz 17-25 Aralık'tan sonra örgütle ilişkinin sürdürülmesidir.

"Askerlik süresi yeniden düzenlemeli"

Askerlik süresi yeniden düzenlenmeli.

SURİYE'DE 6 AY İÇİNDE

Suriye konusunda önümüzdeki 6 ayda önemli gelişmeler yaşanırsa şaşırmayın.