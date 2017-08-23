T24 LogoT24 Logo
Dünya

Başbakan Yıldırım: 2018 Vietnam ile aramızda kültür yılı olacak

Hanoi, 23 Ağustos, (DHA)- Vietnam’da bulunan Başbakan Binali Yıldırım onuurna verilen yemekte bir konuşma yaptı

23 Ağustos 2017 19:04

Hanoi, 23 Ağustos, (DHA)- Vietnam’da bulunan Başbakan Binali Yıldırım onuurna verilen yemekte bir konuşma yaptı.  “Vietnamı ziyaret eden ilk Türk Başbakanı olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.” Diyerek sözlerine başlayan Yıldırım şunları kaydetti:

“Türkiye ve Vietnam Doğu Batı kültürleri arasında sentez yapabilen iki ülkedir. Türkiye Asya ile Avrupa arasında Asya’nın batı ucunda Vietnam Asya’nın doğu ucunda konuşlanmış iki ülke olarak geçmiş uzun tarihe sahiptir. Ülkeler miraslarını günümüze kadar koruyarak modernleşme başarısını göstermiş iki büyük millettir. Vietnam kurucusu  Ho Chi Minh gelecek nesillere çok güzel bir ülke emanet etmiştir. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları da bizlere güzel bir ülke emanet etmiş biz de bu emaneti gelecek kuşaklara daha gelişmiş bir ülke olarak teslim etmek amacıyla gayret ediyoruz.”

Başbakan Yıldırım iki ülke arasında ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Vietnam’ın son yıllarda ekonomik ve sosyal kalkınma dünyada olduğu gibi Türkiye tarafından da yakından takdirle izlenmektedir. Bu vesileyle Türkiye Vietnam ilişkilerinin kazanmakta olduğu gelişme derinlik ve çeşitlilikten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Siyasi işbirliğimizin daha da gelişmesi iki ülke arasındaki ortaklığın temellerini de güçlendirecek her iki ülke refahının gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Önemli bir stratejik ve ticari ortak olarak gördüğümüz Vietnam ile ticari ekonomik turizm kültür alanında ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 40. Yılını kutlayacağız. 40. Yılında Türkiye ile Vietnam arasında kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını 2018 in kültür yılı olmasını teklif ediyorum. Bu ziyaretin iki ülke arasında ilişkiler için yeni bir çığır açacağına inancımı ifade etmek isterim.”

Görüntü Dökümü:

Yıldırım’ın konuşması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HanoiAğustos DHA Vietnam’daBaşbakan Binali YıldırımTürk BaşbakanıDiyerekYıldırımVietnam Doğu BatıTürkiye AsyaAvrupaAsya’nınVietnam Asya’nınVietnamChi MinhAynıTürkiye Cumhuriyeti’ninGazi Mustafa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24