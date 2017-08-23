Başbakan Yıldırım: 2018 Vietnam ile aramızda kültür yılı olacak

Hanoi, 23 Ağustos, (DHA)- Vietnam’da bulunan Başbakan Binali Yıldırım onuurna verilen yemekte bir konuşma yaptı. “Vietnamı ziyaret eden ilk Türk Başbakanı olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.” Diyerek sözlerine başlayan Yıldırım şunları kaydetti:

“Türkiye ve Vietnam Doğu Batı kültürleri arasında sentez yapabilen iki ülkedir. Türkiye Asya ile Avrupa arasında Asya’nın batı ucunda Vietnam Asya’nın doğu ucunda konuşlanmış iki ülke olarak geçmiş uzun tarihe sahiptir. Ülkeler miraslarını günümüze kadar koruyarak modernleşme başarısını göstermiş iki büyük millettir. Vietnam kurucusu Ho Chi Minh gelecek nesillere çok güzel bir ülke emanet etmiştir. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları da bizlere güzel bir ülke emanet etmiş biz de bu emaneti gelecek kuşaklara daha gelişmiş bir ülke olarak teslim etmek amacıyla gayret ediyoruz.”

Başbakan Yıldırım iki ülke arasında ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Vietnam’ın son yıllarda ekonomik ve sosyal kalkınma dünyada olduğu gibi Türkiye tarafından da yakından takdirle izlenmektedir. Bu vesileyle Türkiye Vietnam ilişkilerinin kazanmakta olduğu gelişme derinlik ve çeşitlilikten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Siyasi işbirliğimizin daha da gelişmesi iki ülke arasındaki ortaklığın temellerini de güçlendirecek her iki ülke refahının gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Önemli bir stratejik ve ticari ortak olarak gördüğümüz Vietnam ile ticari ekonomik turizm kültür alanında ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 40. Yılını kutlayacağız. 40. Yılında Türkiye ile Vietnam arasında kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını 2018 in kültür yılı olmasını teklif ediyorum. Bu ziyaretin iki ülke arasında ilişkiler için yeni bir çığır açacağına inancımı ifade etmek isterim.”

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Yıldırım’ın konuşması