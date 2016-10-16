Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz belgesel gösteriminde ağladı

Başbakan Binali Yıldırım, ‘FETÖ’ ile ilgili olarak “Askerde ve poliste 40 yıl boyunca önemli bir konuma geldiler. Karar verici konuma geldiler. Elinde silah olan kolluk gücü oldular. İş aleminde güçlendiler” dedi. Yıldırım, “bölgedeki emperyalist emellerin önündeki tek engelin Türkiye olduğunu” söyledi.

İslam ülkelerinden gelen sendika temsilcilerini kabulünde konuşan Yıldırım konuşmasından önceki belgesel gösteriminde duygusal anlar yaşadı.

Sendikalara hitaben, "Memleketlerinizden Türkiye nasıl gözüküyor? Türkiye'ye geldiğiniz zaman nasıl gördünüz ?" diye soran Yıldırım, "Uzun bir süreden beri Türkiye'yi olduğundan farklı gösterme gayreti var. Bazı uluslararası medya organları tarafından algı operasyonu yapılıyor. 'Türkiye'de istikrar yok', 'Türkiye'de savaş var', Türkiye'de hukuk yok', 'Türkiye'de her gün insanlar ölüyor'. Hiç de hak etmediğimiz bir kara propaganda ile karşı karşıyayız" dedi. Bütün bunların kaynağının FETÖ terör örgütü olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu örgüt kapalı bir örgüttür. İlişkileri belirsizdir. Uzun yıllardır İslami temiz duyguları alçak emelleri için acımasızca kullandılar. Yeterli güce eriştiklerini düşündükleri zaman iradeye el koymak için milletin parasıyla alınan tankları, topları, uçakları çalarak, milletin üzerine bomba attılar, şehit ettiler" diye konuştu.

"Hukuk devletinde intikamla hareket edilmez"

“Darbecilerin Hakk'ın ve halkın gücünü hesap etmediğini” belirten Başbakanı Binali Yıldırım, “Türkiye'nin bölgede 3 büyük terör örgütüyle mücadele ettiğini” söyledi. Yıldırım, "Bu örgütlerden FETÖ, 15 Temmuz'da büyük bir darbe almıştır. Bu işe dahil olanlar bugün hesabını veriyor. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devletinde intikamla hareket edilmez. Adaletle iş görülür. Bizim vatandaşlarımız bunlara çok kızgın. Biran önce cezalarını en ağır şekilde çekmesini istiyorlar, haklı olarak. Biz diyoruz ki, adaletten ayrılmayız. Adalet işliyor. Bunlar yaptıkları işin hesabını verecekler, bunda tereddüt yok" ifadesini kullandı.

“Milletin kardeşliğini tehdit eden bölücü terör örgütüyle de mücadele yürütüldüğünü” söyleyen Yıldırım, "Açık bir mücadele, 80'li yıllardan beri devam ediyor. Onlar ilk günden beri silahlı mücadeleyi başlattılar. Biz bu örgütlü mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Askeriye içinde insan yatırımı yaptılar. Belirli rütbelere gelenler, terfi edecek arkadan gelenlere farklı bir plana getirerek daha vasıflı, daha çalışkan insanları tasfiye ettiler. Aynısını polis teşkilatında yaptılar. Bunlara karşı çıkan herkesi yok ettiler. Askerde ve poliste 40 yıl boyunca önemli bir konuma geldiler. Karar verici konuma geldiler. Elinde silah olan kolluk gücü oldular. İş aleminde güçlendiler. Sizin gibi STK'lar kurdular. Hayatın bütün alanlarında 40 yıl boyunca büyüdü büyüdüler. 'Siz ne yaptınız?' diye sorabilirsiniz. Eline silah alıp, insan öldürmedikten sonra hiçbir örgüte bir şey diyemeyiz. 'Ben okul açacağım', 'Öğretmen yetiştiriyorum', 'Mühendis yetiştiriyorum'. 'Hem de dinini de öğretiyorum'. Bunda ne yanlış var? Takdim böyle, anlatım böyle. Hakikaten bakıyorsun, öyle gibi görüyor. Aynı şekilde yargı içinde, kadrolarını yerleştirdiler. Ondan sonra şantaja başladılar. Emniyet içindeki polislerini gönderiyorlar, para istiyorlar. Vermezse savcı alıyor içeri, inim inim inletiyor. Kamudan elde ettikleri gücü, insanları perişan etmek için kullanmaya başladılar."

"Cumhurbaşkanımızı almaya kalktılar"

“FETÖ terör örgütünün ilk darbeyi 15 Temmuz'da yapmadığını, 17 Aralık'ta hükumete karşı bir operasyon yaptığını” söyleyen Yıldırım, "Yargı operasyonuyla ,hükumetten bakanların ailelerini toplamaya başladılar. Başbakanı o dönemki, Cumhurbaşkanımızı almaya kalktılar. Bizleri de aynı şekilde. Böylece örgüt deşifre oldu. Ondan sonra, mücadelede başka bir boyut başladı. Bu örgütün sistemli biçimde üzerine gittik. Bunu görünce örgüt, artık bir ölüm kalım mücadelesi kararını vererek Pensilvanya'daki terörist başının talimatıyla darbe girişiminde bulundular. 15 Temmuz finaldi, yerle bir oldular" açıklamasını yaptı.

"Yük alsınlar ahkam kesmesinler"

“DEAŞ gibi örgütlerin sapık örgütler olduğunu” dile getiren Başbakan Yıldırım, "Bunların ne İslam'da ne insanlıkta yeri var. Bunlar tamamen terör örgütüdür. Biz görünenlerle mücadele edeceğiz. 'Türkiye'de karışıklık var, insanlar öldürülüyor' gibi maksatlı propaganda yayanlar şunu amaçlıyorlar: Suriye'de, Irakta, Yemen'de Ukrayna'da bütün bu Coğrafya'da yaşananları daha da kötüleştirmek. Emperyalist emellerin önünde tek engel ülke var. O da Türkiye. Onun için Türkiye üzerine oynamak gerekiyor. Gerçek şu; Türkiye savaşmıyor. Türkiye savaştan kaçanlara kucak açıyor. 3 milyon Suriyeliyi biz misafir ediyoruz. Türkiye güvenli bir limandı. Türkiye'ye gelip yerleştiler. Türkiye'ye ileri geri laf edenler, 3 milyonun hiç değilse, 3 binini alsınlar, yük alsınlar da ahkam kesmesinler" şeklinde konuştu.

ABD ve Rusya'ya Suriye eleştirisi

ABD Kongresi'nin 11 Eylül'den Suudi Arabistan yönetiminin sorumlu olduğu kararını eleştiren Yıldırım, Suriye konusunda çekişen ABD ve Rusya'ya da göndermelerde bulundu. Yıldırım, "Suriye'de çatışmalar bitecek. Biri bir tarafa çekiyor, biri bir tarafa çekiyor. Sizin bu rekabetinizden milyonlar ölüyor. Bir ülke yok oluyor. Adalet bu mudur?" diye konuştu.

Sendikalara destek

Başbakan Yıldırım, İslam ülkeleri sendika örgütlerinin İslam İşbirliği Teşkilatı içinde bir kurulacak bir komitede bir araya gelmesine yönelik öneriye de destek vererek, "Dönem başkanı olarak bu fikri, bir öneri olarak, teşkilatın karar organlarına taşıyacağız. Böyle bir komitenin kurulması için de gayreti göstereceğiz. Bunun sözünü de veriyoruz" dedi.

Belgesel gösterimi yapıldı

Başbakan'ın İslam ülkeleri sendika yöneticileri ile Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldiği toplantıda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananların gösterildiği kısa bir gösterildi.

Başbakan duygulandı...

Gösterim sırasında Başbakan Binali Yıldırım, duygulandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Başbakan Yıldırım'ın görüntüsü kameralara yansıdı.