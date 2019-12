Başbakan: Yeni küresel düzene ihtiyaç var

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'Dünya Siyasetinde Ortadoğu' konulu İstanbul Forumu'na katıldı. Four Seasons Hotel'de düzenlenen formda konuşan Başbakan Erdoğan, konferans için Türkiye'nin, İstanbul'un seçilmesinin son derece isabetli olduğunu ifade etti.



İstanbul'un son dönemde dünya çapında büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatın Erdoğan,"İstanbul dünya barışı için, medeniyetlerin ittifakı için, önyargıları gidermek için son derece büyük bir fırsatttır" diye konuştu.



Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çağımızın küresel sorunları küresel ölçekli çözümleri zorunlu kılıyor.Dünyamızın karşı karşıya bulunduğu sorunlar büyük ve zorlu sorunlardır.Bu sorunlardan hiçbiri altından kalkamayacağımız sorun değildir.Sorunların çözümü için yeni bir küresel düzene ihtiyaç var.Bu küresel düzen herkesi kucaklayan adil ve güven esasını dayalı düzen olmalıdır.

Karşılıklı güven ve dayanışma esasına dayalı bir küresel düzene geçiş mümkündür. Yeni küresel düzenin siyasi, ekonomik, kültürel ve hukuk anlamında yeniden imarı üzerinde çok daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Türkiye siyasi ekonomik kültürel ve hukuk noktasında bölgesel ve küresel barış için son dönemde katkılarını arttırmıştır. Türkiye herkesi kucaklayan siyaset anlayışını kendi bölgesinde başarı ile uyguluyor.Türkiye bütün komşuları ile ilişkilerini son derece iyi noktaya getirmiştir. Bölgemizdeki sorunlar herkesi ilgilendiren sorunlardır. Bölgemizde izlediğimiz yapıcı politika aynı zamanda küresel barışa hizmet ediyor."



'Demokrtaik açılım'



Konuşmasına demokratik açılım konusuna da değinen Başbakan Erdoğan,"Türkiye temel sorunlarını hukuk ve demokrasi kuralları içinde çözmeye amaç edinmiştir .Demokratik açılım bunun sonucudur. Biz hukuk devletini, demokrasiyi, insan haklarını bütün sorunlarımızın çözüm zemini olarak görüyoruz .Türkiye'nin demokratikleşme yolunda attığı adımlar ve ekonomisinde kaydettiği önemli iyileşmeler ile dünyanın parlayan yıldızı haline gelmiştir.Biz imkanlarımızı, birikimlerimizi bölgesel ve küresel barış için sarfetmek arzusundayız. Kıbrıs, Ermenistan meselesindeki yaklaşımımız barışcı politikalarımızın somut ifadesidir." diye konuştu.



'Türkiye, AB'ye yük olmaz'



Erdoğan, AB'nin, Türkiye'nin birikimlerinden, imkanlarından, konumundan yararlansı gerektiğini belirterek,"Türkiye'nin AB'ye yük olacağını ifade edenler ülkemizin küresel barışa yapacağı katkıyı gözardı ediyorlar.Türkiye AB'ye yük olacak değil yük alacak kadar güçlü ülkedir. Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanlar, bölgeler arasında diyalog ve işbirliğine karşı çıkarlar, küresel barışa karşı çıkarlar."dedi.



'Ortadoğu ülkelerinin önü kesiliyor'



Ortadoğu Bölgesindeki ülkelerin imkanlarının çok iyi olduğunu ancak kendi haline bırakılmadığını ifade eden Erdoğan,"Bugün hiç haketmediği halde Ortadoğu bölgesi krizlerle anılıyor, basmakalıp nitelemelerle tanımlanıyor.Ortadoğu'nun arzu edildiği gibi kalkınma seviyesine ulaşamadığı doğrudur.Kalkınma fırsatı elinde olan ülkeler silsilesi aslında Ortadoğu...Ama önü kesilen ülkelerde Ortadoğu'da...Kendi haline bırakılsa bile sıçrama yapabilir bu ülkeler.Kendi haline bırakılmayan önü kesilen bu bölgeyi yok sayamayız."şeklinde konuştu.



'Türkiye'ye güven duymayan ülkeler'



"Bölgede Türkiye'ye güven var.Türkiye'ye güven duymayan ülkeler de olabilir.Buna da saygı duyarız." diye konuşan Başbakan Erdoğan, dünya barışı için Irak'ın önemine de dikkat çekti.



'İsrail-Filistin sorunu'



Bölge barışı konusunda Türkiye'nin üzerine düşen görevi her zaman yapacağını belirter Başbakan Erdoğan, şunları söyledi;



"Filistin meselesi tüm bölgesel sorunların merkezindedir.Bu sorun çözülmeden Ortadoğu'da kalıcı barış tesis edilemez.Filistin'de ulusal birlik sağlanmalıdır.Gazze şeridinde yaşanan olaylara tepkimizi açık şekilde ifade ettik.Biz insanların acılarını arttırmaktan başka amaca hizmet etmeyen uygulamaları eleştirdik.Bugün de bunu eleştiririz.Aynı durum başka yerde olursa da eleştiririz.Gazze'de yaşanan trajedinin yaraları hala sarılamadı.Bu trajediyi görmezden gelmek mümkün değildir,.Gazze Şeridi üzerindeki abluka daha fazla vakit geçirmeksizin kaldırılmalı.Bu hem Filistin'in hem İsrali'in güvenliği bakımından önemli.Bunu Müslüman olduğum için söylemiyorum insan olduğum için söylüyorum"



'İran'ın nükleer faaliyetleri'



İran'ın nükleer failiyetlerine de değinen Eddoğan Erdoğan, "İran'ın barışçıl amaçlı nükleer enerjiden faydanlanma hakkının da tartışma konusu yapılmaması gerektiğine inanıyorum.Bizim nükleer silah konusundaki tavrımız nettir.Hafıza kayıtlarımda başka birşey yok.Biz nükleer silahlardan tamamen arındırılmış bir bölgede yaşamak istiyoruz.Biz sadece İran'ın değil bölgede nükleer silahlanma içindeki her ülke tartışılmalı diye düşünüyoruz." dedi.



'Terörle mücadele'



Küresel barış için terörle mücadelenin önemine dikkat çeken Erdoğan,"Terörü besleyerek, destekleyerek bu bölgede huzuru tesis edemeyiz.Terör nereden gelirse gelsin dini, milleti, ırkı olmaz. Öyleyse teröre karşı ortak mücadele etmek durumundayız. Türkiye'yi tehdit eden teröristi hangi ülke saklıyorsa o bana göre teröre yataklık etmektedir .Aynı şey bizim içinde geçerlidir" diye konuştu.