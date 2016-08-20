Başbakan yeni istihbarat modelini açıkladı: Dinleyen de dinlenecek

Başbakan Binali Yıldırım, TSK içindeki bir grup cuntacı askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi öncesi koruyucu istihabaratın alınamaması üzerine eleştirilen MİT'in yapısında gerçekleştirilmesi planlanan değişikleri anlattı. Buna göre, istihbarat iç ve dış olarak ikiye ayrılıyor. İç ve dış istihbarat arasındaki koordinasyonu sağlayabilmek için kurulan çatı istihbaratın aynı zamanda denetleme yapacağı bildirildi. Yıldırım, "İstihbaratta en önemli konunun dinlemek değil, dinleyeni kimin dinleyeceğidir. Yani yaptığı dinlemeyi kendi grup çıkarı için mi, şeytani amaçları için mi kullanacak? Bunları da kapsayan bir çalışma yapılıyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da yabancı medya temsilcileri ve yabancı dilde yayın yapan yerli medya kuruluşlarının temsilcileriyla görüştü.

Hürriyet'ten Murat Yetkin'in haberine göre, Başbakan bu görüşmede özellikle istihbaratın yeniden örgütlenmesi ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"MİT'le ilgili bir çalışmamız var. Gelişen dünya şartları, iletişim teknolojileri istihbarat örgütlerinde de yenilenme gerekiyor. Örneğin, ABD için milat 11 Eylül 2001 oldu. O tarihten sonra yeniden yapılanmaya gittiler.

"15 Temmuz bir kez daha gösterdi ki koruyucu önlem, önleyici istihbarat çok önemli. Keşke bize haber gelmemiş olsaydı, ama darbe girişimi önlenebilmiş olsaydı.

"O yüzden istihbarat teşkilatının, özellikle iç istihbaratın güçlendirilmesi gerekiyor. İstihbaratı iç ve dış olarak yeniden yapılandıracağız. Ama sınıra kadar geldim, burada durdum demeyecek.

"Bunların üzerinde de bir istihbarat koordinasyon, bir çatı yapı teşkil edilecek. Amaç, hem onların birlikte çalışmasını sağlayacak, hem de onları denetleyecek bir yapı.

"Çünkü bugün istihbaratta en önemli konu dinlemek değil. Dinleyeni kim dinleyecek? Yani yaptığı dinlemeyi kendi grup çıkarı için mi, şeytani amaçları için mi kullanacak? Bunları da kapsayan bir çalışma yapılıyor."