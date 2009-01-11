Başbakan yeni adaylar açıklayacak

AKP belediye başkan adaylarını tespit için çalışmalarını sürdürüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün bazı il ve ilçelerde gösterecekleri adayları açıklayacak.



Başbakan Erdoğan son iki gündür AKP Genel Merkezi'nde aday tespit çalışması yaptı.



Erdoğan belediye başkan adayları konusunda illere göre milletvekilleri ile gruplar halinde görüştü, nabız tuttu.



Görüşmelere Genel başkan yardımcıları Hüseyin Tanrıverdi ve Necati Çetinkaya ile AKP Grup Başkanvekili Sadullah Ergin ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Ataş da katıldı.



Başbakan Erdoğan, bazı büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını yarın Altındağ Belediyesi Karapürçek Spor Salonu'nda düzenlenecek tören ile açıklayacak.



AKP’nin Ankara Çankaya ilçesi adayının da bugün açıklanabileceği belirtiliyor.

