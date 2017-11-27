Başbakan Yardımcısı: Zarrab'a "Ya ölene kadar hapiste kalacaksın ya da dediklerimizin altına imzanı atacaksın" demiş olabilirler

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla ABD’de tutuklu bulunan ve yargılama öncesinde itirafçı olarak ABD hükümetiyle iş birliği yaptığı iddia edilen Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın tehdit edilmiş olabilecğeini söyledi. "Hukuki dayanaktan yoksun" oalrak tanımaldığı davanın düşürülmesi veya sonlandırılması gerektiğini ifade eden Bozdağ, " Zarrab'a 'Ya ölene kadar hapiste kalacaksın, ya da bizim dediklerimizin altına imza atacaksın' denmiş olabilir; ceza tehdidi ile korkutularak iftiralara imza atmaya zorlanıyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmede ABD'nin terör örgütü YPG'ye yaptığı silah sevkiyatının durdurulacağı açıklanmıştı. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bu sözlerin takipçisi olacağını belirtirken "YPG'ye verilmiş silahlar da hemen geri alınmalı" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kanal 24 canlı yayınında yaptığı açıklamada Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Erdoğan-Trump görüşmesi tarihi nitelikteydi, çünkü Trump ilk kez Türkiye'nin (YPG konusunda) haklılığını kabul etti Rusya-İran ve Türkiye'nin) Soçi'de verdiği fotoğrafın bu değişimde etkili olan unsurlardan biri olduğunu düşünüyorum. İlk defa ABD Başkanı'nın ağzından "(YPG'ye) silah vermeyeceğiz açıklaması önemli ancak lafta kalırsa bunun önemi olmaz, dünya kamuoyunu aldatmak olur. Açıklama yapıldığından itibaren ABD tarafından YPG'ye silah veriliyor mu, verilmiyor mu? Türkiye elbette bu sözün gereğinin yapıldığının takipçisi olacak. Bugüne kadar (YPG'ye verilen silahların da) toplanması gerekiyor. Trump, DEAŞ ile mücadele bittikten sonra YPG'ye verdikleri silahları da toplayacaklarını söyledi, bu sözün de takipçisiyiz. Ortaklarımızla görüşerek, gerektiğinde birlikte çalışarak Afrin'de gerekli adımları atmak menfaatimizedir. Afrin'e operasyon seçeneği hep masada, hiç kalkmadı; Türkiye bu seçeneği kullanmak zorunda kalırsa tereddüt etmez."

"Reza Zarrab dosyası kumpas"

ABD'de görülen Rera Zarrab davası hakkında da konuşan Bozdağ konuşmasının devamında şöyle dedi:

"Reza Zarrab dosyası Türkiye'ye tartışmasız bir kumpastır, Türkiye'ye siyasal bir operasyon yürütülüyor. Zarrab davası üzerinden Türkiye'ye birtakım yaptırımlar getirmek istiyorlar. İran ile Türkiye ticareti bizim hukukumuza ve uluslararası hukuka uygundur. Türkiye'nin (ABD'nin İran ambargosunu) delmesi söz konusu değil; FETÖ eliyle Türkiye ekonomisine yaptırım uygulatmayı ve ekonomiyi çökertmeyi hedefliyorlar. ABD'de bu yargılamayı yapanlara soruyorum, sizin elinizde Rıza Sarraf'ı suçlayan doğru deliller var mı yok mu? Varsa bu delilleri size kim getirdi? Hukuki dayanaktan yoksun olan bu davanın düşürülmesi veya sonlandırılması gerekmektedir. Zarrab'a "ya ölene kadar hapiste kalacaksın, ya da bizim dediklerimizin altına imza atacaksın" denmiş olabilir; ceza tehdidi ile korkutularak iftiralara imza atmaya zorlanıyor. Zarrab'ın şu anda (sanık değil) tanık olduğuna dair haberler var; saklanıp saklanmadığı ya da sanıklıktan çıkarıldığı haberlerinin doğruluğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hukuki dayanaktan yoksun olan Zarrab davasının düşürülmesi ya da sonlandırılması gerekiyor."